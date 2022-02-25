Нон-грата у ПАРЄ та Раді Європи: Росія продовжує платити ціну за напад на Україну

3 країни та 9 міжнародних організацій встали на підтримку України. Коаліція на захист миру продовжує зростати.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Facebook.

Виключення Росії з Ради Європи та ПАРЄ

Сьогодні міністр провів переговори щодо агресії Росії з главами МЗС Індії, Японії та США. На онлайн-засіданні Ради МЗС Євросоюзу затверджуватимуть нові санкції проти РФ.

Країну-агресора позбавили права участі у Кабміні Ради Європи та ПАРЄ.

Рада Європи, гнучкість якої щодо Росії я знаю дуже добре з роботи там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення, — написав Кулеба.

Спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників країн-членів та генерального секретаря організації, рекомендує виключити Росії з організації.

Естонія висилає в Україну джавеліни

Тим часом Естонія надає Україні протитанкові ракетні комплекси Джавелін.

Естонія надсилає Україні додаткові джавеліни й амуніцію! Будь, як естонці! Це заклик до всіх країн ЄС, — написала народна депутатка Ірина Геращенко.

Боротьба за відключення РФ від SWIFT

Кулеба повідомив, що боротьба за відключення Росії від банківської системи SWIFT продовжується.

За SWIFT вгризаємося зубами, — прокоментував Кулеба.

Українські військові наполегливо просять не викладати фото та відео переміщення техніки ЗСУ. Це грає на користь ворогові та корегує його дії.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звернувся до Євросоюзу з закликом відключити Росію від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти армії України озброєнням та боєприпасами та підтримати миротворчу операцію ООН.