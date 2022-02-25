Світ

Нон-грата у ПАРЄ та Раді Європи: Росія продовжує платити ціну за напад на Україну

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Лютого 2022, 21:50
Міжнародна підтримка України в протистоянні з Росією

Більше відео
Нон-грата у ПАРЄ та Раді Європи: Росія продовжує платити ціну за напад на Україну
Усіх об’єднав один ворог. Мітинги на підтримку України пройшли по всьому світу
Росія випустила по україні вже 160 ракет
Росія вже випустила по Україні 160 ракет — повідомляє Пентагон
Нон-грата у ПАРЄ та Раді Європи: Росія продовжує платити ціну за напад на Україну
Нові санкції проти Росії та €1,2 млрд підтримки Європи — останні новини реакції світу
Хакерська атака в Україні
Приєднались до боротьби України: найбільша мережа хакерів Anonymous оголосила Росії кібервійну
Дивитись більше

Останні відео
Житло для внутрішньо переміщених осіб - Прихисток

Знайди чи дай Прихисток — волонтери створили сайт для самопомочі українцям
0:05:00
Нон-грата у ПАРЄ та Раді Європи: Росія продовжує платити ціну за напад на Україну
Ситуація без перебільшень — загрозлива! Звернення Віталія Кличка до киян
Забір крові
Українці здають кров для військових: адреси центрів у Києві та Одесі
Міжнародна підтримка України в протистоянні з Росією
Нон-грата у ПАРЄ та Раді Європи: Росія продовжує платити ціну за напад на Україну
0:03:14
Івано-Франківськ приймає біженців
Готові ділити домівки: як Івано-Франківськ приймає біженців
0:03:05
Заява МВС 25.02
Починаємо перевірки для виявлення диверсійних груп — звернення МВС до українців
тисячу єПідтримки можна витратити на допомогу армії
Тисячу єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії
Фагот захищатиме київ
Все буде Україна! Олег Михайлюта захищатиме Київ у теробороні
0:02:29
Полонений росіянин
Йшли колоною і заблукали: лік полонених російських найманців в Україні пішов на десятки
0:02:27
Дмитро Кулеба
Кулеба: Обстріл дитячого садка і дитбудинку — це військовий злочин
Більше відео
Забір крові
Читати далі
Українці здають кров для військових: адреси центрів у Києві та Одесі
Івано-Франківськ приймає біженців
Читати далі
Готові ділити домівки: як Івано-Франківськ приймає біженців

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь