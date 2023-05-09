И снова километровые пробки. Почему польские перевозчики блокируют границу и когда это урегулируют

С 4 мая на границе Ягодин – Дорогуск между Украиной и Польшей образовались огромные очереди из грузовиков. Все потому, что польские перевозчики начали забастовку и заблокировали подъездные пути в Дорогуск.

Ягодин берет на себя почти половину грузопотока в страны ЕС, так что за пять дней забастовки количество фур в очереди закономерно растет с обеих сторон.

Так, очередь из грузовиков стоит на въезд как в Польшу, так и в Украину, а цифровая очередь не работает.

Обычно через границу проезжали около 700 грузовиков в день, но за минувшие сутки ее удалось пересечь лишь двум десяткам, ведь пропускают в Польшу только одну фуру в час.

Без задержек курсируют только пассажирские автобусы. Из грузов в Украину забастовщики пропускают только гуманитарку, автобусы, горючее и грузовики с животными.

А как на забастовку реагируют украинские перевозчики, которые уже пятый день стоят в большой пробке и не могут доставить свой груз, смотри в видео.

Причина конфликта и попытки разрешения

Летом заработал транспортный безвиз между Украиной и Евросоюзом. Из-за этого украинским перевозчикам отменили разрешения на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок.

Польские протестующие требуют вернуть эти разрешения назад.

По заявлениям бастующих, такая ситуация на международном пропускном пункте будет продолжаться вплоть до 3 июня. Но украинские власти уже стали на путь урегулирования конфликта.

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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры приняло решение удовлетворить одно из главных требований бастующих — отменить штрафы за отсутствие разрешений для перевозок в Украину из третьих стран ЕС.

Благодаря этому уже с 8 мая польские перевозчики смогут выполнять перевозки из любой страны ЕС в Украину без соответствующих разрешений и требований по экологическим стандартам транспортных средств.

Сейчас в Еврокомиссию уже направили письмо о разъяснении. В настоящее время приостанавливают наложение штрафов, сказали в Министерстве.

— Наша позиция однозначна: такие перевозки не подпадают под Соглашение между Украиной и ЕС о грузовых перевозках и не являются двусторонними, а соответственно нуждаются в наличии разрешений, — отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Отдельно Александр Курбаков подчеркнул, что в начале этого года Укртрансбезопасность составила только четыре таких постановления на польских перевозчиков.

Однако проблемы на таможенной границе в Польшу могут возникнуть независимо от забастовки. Это может случиться, если водитель везет запрещенные продукты или вещи. Поэтому лови список, что можно провозить из Украины в Польшу, а что нет.

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