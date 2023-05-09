І знову кілометрові черги. Чому польські перевізники блокують кордон та коли це врегулюють

З 4 травня на кордоні Ягодин – Дорогуськ між Україною та Польщею утворилися величезні черги вантажівок. Все тому, що польські перевізники розпочали страйк та заблокували під’їзні шляхи до Дорогуська.

Ягодин бере на себе майже половину вантажопотоку до країн ЄС, тож за п’ять днів страйку кількість фур у черзі з обох боків закономірно зростає.

Так, черга з вантажівок стоїть як на в’їзд до Польщі, так і на в’їзд в Україну, а цифрова черга не працює.

Зазвичай повз кордон проїздили близькою 700 вантажівок за день, але за минулу добу його вдалося перетнути лише двом десяткам, адже пропускають в Польщу лише одну фуру на годину.

Без затримок курсують лише пасажирські автобуси. З вантажів в Україну страйкарі пропускають лише гуманітарку, автобуси, пальне та вантажівки з тваринами.

А як на страйк реагують українські перевізники, які вже п’ятий день стоять у великому заторі та не можуть доставити свій вантаж, дивись у відео.

Причина конфлікту та спроби вирішення

Влітку запрацював транспортний безвіз між Україною та Євросоюзом. Через це українським перевізникам скасували дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

Польські протестувальники вимагають повернути ці дозволи назад.

За заявами страйкувальників, така ситуація на міжнародному пропускному пункті триватиме аж до 3 червня. Та українська влада вже зробила крок до врегулювання конфлікту.

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення задовольнити одну з головних вимог страйкарів. А саме, скасувати штрафи за відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС.

Завдяки цьому вже з 8 травня польські перевізники зможуть виконувати перевезення з будь-якої країни ЄС до України без відповідних дозволів та вимог щодо екологічних стандартів транспортних засобів.

Наразі до Єврокомісії вже надіслали лист щодо надання роз’яснення. На цей час призупиняють накладення штрафів, сказали в Міністерстві.

— Наша позиція однозначна: такі перевезення не підпадають під Угоду між Україною та ЄС про вантажні перевезення та не є двосторонніми, а відповідно потребують наявності дозволів, — зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Окремо Олександр Курбаков підкреслив, що з початку цього року Укртрансбезпека склала лише чотири таких постанови на польських перевізників.

Та проблеми на митному кордоні до Польщі можуть виникнути незалежно від страйку. Таке може трапитися, якщо водій везе заборонені продукти чи речі. Тож лови список, що можна провозити з України до Польщі, а що — ні.

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