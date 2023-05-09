Світ

І знову кілометрові черги. Чому польські перевізники блокують кордон та коли це врегулюють

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Травня 2023, 11:00
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