Борьба за статус путинского фаворита: на кону лакомый кусочек — Олег Жданов о проблемах в росармии

В России в разгар войны идет борьба внутренняя — между генералами за статус путинского фаворита. Между тем, ходят слухи об отстранении от командования министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телеканала FreeДОМ о том, как это помогает Украине противостоять российской агрессии.

Пока они (должностные лица — ред.) будут разбираться между собой, кто главнее и умнее, система военного управления разбалансируется.

— Войска это очень чувствуют. Каждый пытается решить свои вопросы и смотрит не на выполнение общей задачи, а на детали, — объясняет Жданов.

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Фавориту Путина достанется лакомый “кусочек пирога”. Ведь пока россиян привлекают подписывать контракты и ехать умирать в Украине, обещая по 200 тысяч рублей, чиновники воруют триллионы.

Безумные деньги, которые выделялись все эти годы на нужды армии, просто исчезли в карманах генералов. И теперь значительная часть российского оружия просто небоеспособна, каски солдат можно разломать руками, а просроченные пайки травят оккупантов.

Боевые действия позволят руководству страны списать все коррупционные сделки, неотремонтированные танки, недоставленную технику и т.д.

То есть, война нужна не только Путину. Благодаря ей зарабатывают чиновники от самых высоких до самых низких рангов. Поэтому они агрессивно выступают за продолжение полномасштабного вторжения в Украину.

Смотри полное интервью Олега Жданова о ситуации на фронте в Украине.

Между тем, вокруг Запорожья завершают обустройство третьей линии обороны, которую помогли укрепить тамошние металлурги. Смотри, какая ситуация в Запорожской области.

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