Боротьба за статус путінського фаворита: на кону ласий шматочок — Олег Жданов про проблеми в росармії

У Росії в розпал повномасштабної війни триває боротьба внутрішня — між генералами за статус путінського фаворита. Тим часом ходять чутки про усунення від командування міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телеканалу FreeДОМ про те, як це допомагає Україні протистояти російській агресії.

Поки вони (посадовці — ред.) розбиратимуться між собою, хто головніший і розумніший, система військового управління розбалансується.

— Війська це дуже відчувають. Кожен намагається вирішити свої запитання і дивиться не на виконання спільного завдання, а на деталі, — пояснює Жданов.

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Фавориту Путіна дістанеться ласий “шматок пирога”. Адже поки росіян заманюють підписувати контракти та їхати помирати в Україні, обіцяючи по 200 тисяч рублів, чиновники крадуть трильйони.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 4 вересня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Божевільні гроші, які виділялись всі ці роки на потреби армії, просто зникли в кишенях генералів. І тепер значна частина російської зброї просто небоєздатна, каски солдатів можна розламати руками, а прострочені пайки труять окупантів.

Бойові дії дозволять керівництву країни списати всі корупційні оборудки, невідремонтовані танки, недоставлену техніку тощо.

Тобто, війна потрібна не лише Путіну. Завдяки їй заробляють чиновники від найвищих до найнижчих щаблів. Тому вони агресивно виступають за продовження повномасштабного вторгнення в Україну.

Дивись повне інтерв’ю Олега Жданова про ситуацію на фронті в Україні.

Тим часом навколо Запоріжжя завершують облаштування третьої лінії оборони, яку допомогли зміцнити тамтешні металурги. Дивись, яка ситуація в Запорізькій області.

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