Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 4 вересня

Колись про визначні битви ми дізнавались з літописів, поезії та прози. Слова увіковічнених поетів відбивались у простій думці – потрібно боротись за свободу до кінця. Тепер карта бойових дій свідчить краще за слова, що українські воїни дотримуються давніх істин.

Та поки ми пишемо історію у режимі реального часу, важливо відповідально виводити кожне своє слово, оберігаючи вічну правду та свободу своєї країни.

А щоб завжди знати, як українські воїни ведуть Україну до перемоги, потрібно дослухатись до Генштабу ЗСУ, який щоденно повідомляє про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 4 вересня 2022 року

Протягом поточної доби завдано вісім ракетних та понад десять авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Зокрема, постраждала інфраструктура населених пунктів Перемога, Гусарівка, Білогір’я, Пришиб, Времівка, Полтавка, Зайцеве, Білогорівка, Яковлівка, Водяне. Ворог активно веде розвідку із застосуванням БпЛА.

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли в районах трьох населених пунктів у Чернігівській та одного в Сумській областях. На Харківському напрямку – районів населених пунктів Краснопілля, Прудянка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Старий Салтів, Пришиб, Гусарівка, Норцівка.

На Слов’янському напрямку окупанти обстріляли населені пункти Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха.

На Краматорському напрямку зазнали ворожих ударів Богородичне, Райгородок, Сіверськ. На Бахмутському напрямку під вогнем опинились Зайцеве, Кодема, Весела Долина, Бахмутське, Соледар, Бахмут.

На Авдіївському напрямку зазнали ворожих обстрілів населені пункти Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське.

На Новопавлівському напрямку під ворожим вогнем опинились Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Парасковіївка, Золота Нива.

На Запорізькому напрямку окупанти обстріляли населені пункти Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Новопіль, Времівка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів розвідку з активним застосуванням БпЛА, загалом – понад 30 вильотів.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка.

Однак на Донеччині ворожі обстріли практично не вщухають. Читай, як російські окупанти нищать цивільну інфраструктуру сходу України.

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