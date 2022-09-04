Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 4 сентября

Когда-то о выдающихся битвах мы узнавали из летописей, поэзии и прозы. Слова увековеченных поэтов отражались в простой мысли – нужно бороться за свободу до конца. Теперь карта боевых действий свидетельствует лучше слов, что украинские воины придерживаются давних истин.

Но пока мы пишем историю в реальном времени, важно ответственно выводить каждое свое слово, оберегая вечную правду и свободу своей страны.

А чтобы всегда знать, как украинские воины ведут Украину к победе, нужно прислушиваться к Генштабу ВСУ, который ежедневно сообщает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Оперативная обстановка в Украине на 4 сентября 2022 года

В течение текущих суток нанесено восемь ракетных и более десяти авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

В частности, пострадала инфраструктура населенных пунктов Перемога, Гусаровка, Белогорье, Пришиб, Времовка, Полтавка, Зайцевое, Белогоровка, Яковлевка, Водяное. Враг активно ведет разведку с применением БПЛА.

На Северском направлении противник совершил обстрелы в районах трех населенных пунктов в Черниговской и одного в Сумской областях. На Харьковском направлении – районов населенных пунктов Краснополье, Прудянка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Старый Салтов, Пришиб, Гусаровка, Норцовка.

На Славянском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Карнауховка, Новая Дмитровка, Большая Камышеваха.

На Краматорском направлении претерпели вражеские удары Богородичное, Райгородок, Северск. На Бахмутском направлении под огнем оказались Зайцевое, Кодема, Веселая Долина, Бахмутское, Соледар, Бахмут.

На Авдеевском направлении подверглись вражеским обстрелам населенные пункты Новокалиновое, Бердичи, Водяное, Первомайское.

На Новопавловском направлении под вражеским огнем оказались Марьинка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Парасковеевка, Золотая Нива.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Успеновка, Новополь, Времовка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку с активным применением БПЛА, всего – более 30 вылетов.

Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцевое, Авдеевка, Марьинка.

Однако в Донецкой области вражеские обстрелы практически не утихают. Читай, как российские оккупанты уничтожают гражданскую инфраструктуру востока Украины.

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