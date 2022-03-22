Победа Украины – свобода для белорусов? Отвод войск и поддержка от граждан Беларуси

В Беларуси заявили, что увели десант от границы с Украиной. Об этом сообщило издание MotolkoHelp, занимающееся мониторингом передвижения белорусских войск.

На опубликованном видео видно, что БТРы двигаются по Бресту. Также в оборонном ведомстве Беларуси сообщили о возвращении десантно-штурмовой бригады на место постоянной дислокации.

Одна из важнейших тем в Беларуси – возможное вторжение в Украину. Часть мужчин призывного возраста против, поэтому они покинули страну.

Та же часть, которой не удается уехать, в приватных разговорах говорят, что воевать с украинцами не будут. В случае призыва они планируют сдаться, или даже перейти воевать на стороне Украины.

Даже те немногочисленные белорусы, которые поддерживают Лукашенко, воевать с украинскими военными не хотят.

И пока Россия пытается переправлять боеприпасы своим войскам, белорусы в стиле партизан устраивают диверсии на транспорте и уничтожают релейные шкафы автоматизации движения. Поэтому движение поездов замедляется.

Белорусы говорят, что если бы мир помог им свергнуть Лукашенко полтора года назад, то с их территории Кремль не атаковал бы Украину.

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Беларуси Александр Апейкин уверен:

Если бы в Беларуси сработали такие же санкции, даже если бы половина, которые сейчас наложили на Россию, режим бы слетел за два месяца.

Правозащитник Андрей Стрижак говорит, что не белорусы нанесли украинцам нож в спину, а режим Лукашенко. Поскольку они понимают, что в случае победы Украины для них это ТОЖЕ будет победа и освобождение от диктатора.

Напомним, раньше мы рассказывали о новых поражениях оккупантов и как снова пылает вражеская техника на нашей разной земле, на которой им не место.