Перемога України — свобода для білорусів? Відведення військ та підтримка від громадян Білорусі

У Білорусі заявили, що відвели десант від кордону з Україною. Про це повідомило видання MotolkoHelp, що займається моніторингом пересування білоруських військ.

На опублікованому відео видно, що БТРи рухаються Брестом. Також в оборонному відомстві Білорусі повідомили про повернення десантно-штурмової бригади на місце постійної дислокації.

Одна з найважливіших тем в Білорусі – можливе вторгнення в Україну. Частина чоловіків призивного віку проти, тому вони залишили країну.

Та ж частина, якій не вдається виїхати, у приватних розмовах говорять, що воювати з українцями не будуть. У випадку призову, вони планують здатись, або ж навіть перейти воювати на боці України.

Навіть ті нечисленні білоруси, які підтримують Лукашенка, воювати з українськими військовими не хочуть.

І поки Росія намагається переправляти боєприпаси своїм військам, білоруси в стилі партизанів влаштовують диверсії на транспорті і знищують релейні шафи автоматизації руху. Через це рух потягів сповільнюється.

Білоруси кажуть, що якби світ допоміг їм скинути Лукашенка півтора року тому, то з їх території Кремль не атакував би Україну.

Виконавчий директор Фонду спортивної солідарності Білорусі Олександр Апейкін впевнений:

Якби в Білорусі спрацювали такі ж санкції, навіть якби половина, які зараз наклали на Росію, то режим злетів би за два місяці.

Правозахисник Андрій Стрижак говорить, що не білоруси нанесли українцям ніж в спину, а режим Лукашенка. Оскільки вони розуміють, що у разі перемоги України для них це теж буде перемога та звільнення від диктатора.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові поразки окупантів та як знову палає ворожа техніка на нашій різній землі, на якій їм не місце.