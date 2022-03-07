Ракети Путіна гатять по братній Україні. Звернення Сергія Міхалка до білорусів

Війна об’єднала не лише всю Україну, але й світ. Окрім голлівудських та українських зірок, на підтримку української незалежності виступили й відомі білоруси.

Фронтмен колись улюбленого всім гурту Ляпис Трубецкой білорус Сергій Міхалок звернувся до своїх земляків. Музикант засудив тих, хто дозволив без єдиного пострілу зайти ворожим військам на територію Білорусі.

З його рідних земель зараз гатять ракети по мирних містах України. Державі, яку для себе Міхалок якраз і відчуває братньою.

Сергій Міхалок говорить, що якби білоруські військові були дійсно захисниками своєї країни, то не допустили б такого на своїй землі, а вступили б у боротьбу з ворожими окупантами.

Я знаю, про що я говорю. Я син офіцера.

Музикант пояснив, що якби його батько побачив таке, то життя поклав би, щоб не допустити такої ганьби для білорусів, яка зараз лише наростає.

Війна торкнулась і особисто Сергія Міхалка. Він розповідає, що у Чернігові, куди б’ють ракетами з території Білорусі, живуть близькі його коханої. Тому музикант заявляє, що вони йому і не браття зовсім.

Ви вандали, які тільки й можуть, що розганяти бабусь та молодиків, які не вміють себе захищати.

Тому Сергій Міхалок попереджає білоруських військових, що якщо вони й прийдуть в Україну, то зустрінуть тут лише справжніх захисників. І тоді вже не залишиться шансу на виживання у тих, хто буде потурати окупантам.

Кожен чоловік робить свій вибір. Кожен чоловік може сказати, що не буде так вчиняти.

Єдиний вихід для білорусів, який віддають накази вступити у війну з Україну, Сергій Міхалок наполегливо рекомендує здатись. У іншому разі — їх черкає лише смерть.

Прикладом відважного кроку та прояву свого особистого вибору стала історія Вадима Прокоп’єва. Читай, як білорус воює на стороні українців.