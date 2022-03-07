Ракети Путіна гатять по братній Україні. Звернення Сергія Міхалка до білорусів

Війна об’єднала не лише всю Україну, але й світ. Окрім голлівудських та українських зірок, на підтримку української незалежності виступили й відомі білоруси.
Фронтмен колись улюбленого всім гурту Ляпис Трубецкой білорус Сергій Міхалок звернувся до своїх земляків. Музикант засудив тих, хто дозволив без єдиного пострілу зайти ворожим військам на територію Білорусі.
З його рідних земель зараз гатять ракети по мирних містах України. Державі, яку для себе Міхалок якраз і відчуває братньою.
Сергій Міхалок говорить, що якби білоруські військові були дійсно захисниками своєї країни, то не допустили б такого на своїй землі, а вступили б у боротьбу з ворожими окупантами.
Я знаю, про що я говорю. Я син офіцера.
Я знаю, про що я говорю. Я син офіцера.
Музикант пояснив, що якби його батько побачив таке, то життя поклав би, щоб не допустити такої ганьби для білорусів, яка зараз лише наростає.
Війна торкнулась і особисто Сергія Міхалка. Він розповідає, що у Чернігові, куди б’ють ракетами з території Білорусі, живуть близькі його коханої. Тому музикант заявляє, що вони йому і не браття зовсім.
Ви вандали, які тільки й можуть, що розганяти бабусь та молодиків, які не вміють себе захищати.
Ви вандали, які тільки й можуть, що розганяти бабусь та молодиків, які не вміють себе захищати.
Тому Сергій Міхалок попереджає білоруських військових, що якщо вони й прийдуть в Україну, то зустрінуть тут лише справжніх захисників. І тоді вже не залишиться шансу на виживання у тих, хто буде потурати окупантам.
Кожен чоловік робить свій вибір. Кожен чоловік може сказати, що не буде так вчиняти.
Кожен чоловік робить свій вибір. Кожен чоловік може сказати, що не буде так вчиняти.
Єдиний вихід для білорусів, який віддають накази вступити у війну з Україну, Сергій Міхалок наполегливо рекомендує здатись. У іншому разі — їх черкає лише смерть.
Прикладом відважного кроку та прояву свого особистого вибору стала історія Вадима Прокоп’єва. Читай, як білорус воює на стороні українців.