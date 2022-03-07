Ракеты Путина гатят по братской Украине. Обращение Сергея Михалка к белорусам

Война объединила не только всю Украину, но мир. Кроме голливудских и украинских звезд, в поддержку украинской независимости выступили и известные белорусы.

Фронтмен когда-то любимой всеми группы Ляпис Трубецкой белорус Сергей Михалок обратился к своим землякам.

Музыкант осудил тех, кто разрешил без единого выстрела зайти вражеским войском на территорию Беларуси.

Из его родных земель сейчас готовят ракеты по мирным городам Украины. Государству, которое для себя Михалок как раз и чувствует братским.

Сергей Михалок говорит, что если бы белорусские военные действительно были защитниками своей страны, то не допустили бы такого на своей земле, а вступили бы в борьбу с враждебными оккупантами.

Я знаю, о чем я говорю. Я сын офицера.

Музыкант объяснил, что если бы его отец увидел такое, жизнь положил бы, чтобы не допустить такого позора для белорусов, которая сейчас только нарастает.

Война затронула и лично Сергея Михалка. Он рассказывает, что в Чернигове, куда избивают ракеты с территории Беларуси, живут близкие его любимой. Поэтому музыкант заявляет, что они ему и не братья совсем.

Вы вандалы, которые только и могут разгонять бабушек и ребят, которые не умеют себя защищать.

Поэтому Сергей Михалок предупреждает белорусских военных, если они и придут в Украину, то встретят здесь только настоящих защитников. И тогда уже не останется шанса на выживание у тех, кто будет потакать оккупантам.

Каждый мужчина делает свой выбор. Каждый мужчина может сказать, что не будет так поступать.

Единственный выход для белорусов, отдающих приказы вступить в войну с Украиной, Сергей Михалок настоятельно рекомендует сдаться. В противном случае – их черкает только смерть.

Примером отважного шага и проявления личного выбора стала история Вадима Прокопьева. Читай, как белорус воюет на стороне украинцев.