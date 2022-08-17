Мир

Российский контент, рекомендации YouTube и новостной фронт: как изменилось информационное пространство украинцев

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 17 августа 2022, 23:00

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Символ процветающей Украины! Художники создали гигантский мурал украинки на доме Москвы в Вильнюсе
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Обстрелы Донецкой области
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Забивают окна, чтобы не залило дождями — как живут дончане на линии огня
як друзі відкрили безкоштовний барбершоп для бійців ЗСУ
Читать дальше
Разговариваем на разные темы, но не касаемся военной: как друзья открыли бесплатный барбершоп для бойцов ВСУ

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