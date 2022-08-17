Российский контент, рекомендации YouTube и новостной фронт: как изменилось информационное пространство украинцев

За время полномасштабного вторжения войск РФ в Украину наше инфопространство значительно очистилось от российского контента: музыкальные платформы отказываются от песен оккупанта, YouТube хоть и не полностью, но довольно сильно очистился от российских шоу, экспертов, “либералов”, а новостные сайты все меньше ссылаются на тех же “экспертов из России”.

К сожалению, это еще не тот результат, к которому все мы должны стремиться. Но как сделать так, чтобы украинцы забыли о российском контенте окончательно?

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал о том, как изменилось украинское информационное пространство во время полномасштабной войны, почему до сих пор важно проверять любую информацию и способны ли россияне услышать правду о войне в Украине.

Почему мы до сих пор можем встретить на YouTube то, что смотреть не хотим?

По словам Ткаченко, беда российского контента заключается не только в украинском обществе — всевозможные “Рашатудей” до сих пор потребляют в Латинской Америке, большое влияние российские пропагандистские СМИ имеют и на некоторые страны Азии.

Вопрос не только в ограничении этой информации, но и в противодействии ей. Поэтому вопрос медиаграмотности сейчас особенно актуален.

— Сейчас практически 60% людей проверяют информацию, которую видят в новостной ленте. Правда, все они моложе 40 лет, — Ткаченко констатирует, что старшее поколение привыкло верить всему, что читает в сети.

А что делать тем, кому за 40?

В довоенные времена медиаграмотность как явление уже набирало обороты и активно изучалось школьниками и студентами в учебных заведениях. Такие же меры предпринимались и для людей постарше, которые были заинтересованы в новых навыках и знаниях.

Сейчас такие возможности очень ограничены, поэтому лучший совет для тех, кто еще не умеет отличать правдивые новости от фейков — общайтесь со своими детьми и внуками, которые с радостью помогут, объяснят и дадут пространную лекцию, как стать медиаграмотным.

Также о медиаобразовании каждый желающий может узнать на платформе проекта Фильтр Министерства культуры Украины.

А что там за поребриком?

Александр Ткаченко говорит: благодаря колоссальной работе украинских специалистов наши видео также попадают в рекомендации российских социальных сетей. Как правило, эти видео рассчитаны на русскоязычных граждан других стран — в Европе или Азии, но граждане России также попадают в целевую аудиторию.

— К таким контрпропагандистским источникам информации мы относим канал FreeДом, рассчитанный на россиян. Основная цель канала — большой охват людей для донесения правды о войне в Украине.

Если говорить правду и объяснять действия Кремля, то, вероятно, россияне начнут нас слышать и понимать.

Так что Ткаченко анонсирует о вероятном появлении так называемого “информационного Рамштайна”, где развитые страны объединят свои усилия и запустят работу по донесению до россиян правды.

Чтобы твое информационное пространство стало полностью украинским, стоит научить свой поисковик украинскому языку! Как настроить Google на украинский контент читай в материале.

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