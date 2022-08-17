Російський контент, рекомендації YouTube та новинний фронт: як змінився інформаційний простір українців

За час повномасштабного вторгнення військ РФ до України наш інфопростір очистився від російського контенту: музичні платформи відмовляються від пісень окупанта, YouTube хоч і не повністю, але значно очистився від російських шоу, експертів, “лібералів”, а новинні сайти все менше посилаються на тих же “експертів із Росії”.

На жаль, це ще не той результат, котрого всі ми маємо прагнути. Тож, як зробити так, аби українці назавжди забули про російський контент?

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів про те, як змінився український інфопростір під час повномасштабної війни, чому досі важливо перевіряти будь-яку інформацію та чи здатні росіяни почути правду про війну в Україні.

Зараз також дивляться

Чому ми досі можемо зустріти на YouTube те, що дивитися не хочемо?

За словами Ткаченка, біда російського контенту полягає не лише в українському суспільстві — всілякі “Рашатудей” і досі споживають у Латинській Америці, великий вплив російські пропагандистські ЗМІ мають і на деякі країни Азії.

Питання не лише в обмеженні цієї інформації, а й у протидії їй. Тож питання медіаграмотності зараз є особливо актуальним.

— Зараз практично 60% людей перевіряють інформацію, яку бачать у своїй новинній стрічці. Щоправда, всі вони молодше 40 років, — Ткаченко констатує, що старше покоління звикло вірити абсолютно всьому, що читає в мережі.

А що робити тим, кому за 40?

У довоєнні часи медіаграмотність як явище уже набирало обертів та активно вивчалося школярами і студентами в навчальних закладах. Подібні заходи робили й для людей старшого віку, які були зацікавлені у нових навичках та знаннях.

Зараз такі можливості дуже обмежені, тож найкраща порадою для тих, хто ще не вміє вирізняти правдиві новини від фейків — спілкуйтеся зі своїми дітьми та онуками, які радо допоможуть, пояснять та дадуть розлогу лекцію, як стати медіаграмотним.

Також про медіаосвіту кожен охочий може дізнатися на платформі проекту Фільтр від Міністерства Культури України.

А що ж там за порєбріком?

Олександр Ткаченко каже: завдяки колосальній роботі українських спеціалістів, наші відео також попадають у рекомендації російських соціальних мереж. Як правило, ці відео розраховані на російськомовних громадян інших країн — у Європі чи Азії, але громадяни Росії також потрапляють до цільової аудиторії.

— До таких контрпропагандистських джерел інформації ми відносимо канал FreeДом, який розрахований на росіян. Основною метою каналу є велике охоплення людей для донесення правди про війну в Україні.

Якщо постійно говорити правду та пояснювати дії Кремля, то, ймовірно, росіяни почнуть нас чути й розуміти.

Тож Ткаченко анонсує про ймовірну появу так званого “інформаційного Рамштайну”, де розвинені країни об’єднають свої зусилля та запустять роботу з донесення до росіян правди.

Аби твій інформаційний простір став повністю українським, варто навчити свій пошуковик української мови! Як налаштувати Google на український контент — читай в матеріалі.

Читай нас у Telegram!