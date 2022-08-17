Світ

Російський контент, рекомендації YouTube та новинний фронт: як змінився інформаційний простір українців

Вікторія Мельник, практикантка сайту 17 Серпня 2022, 23:00

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Російський контент, рекомендації YouTube та новинний фронт: як змінився інформаційний простір українців
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Російський контент в українському середовищі

Російський контент, рекомендації YouTube та новинний фронт: як змінився інформаційний простір українців
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