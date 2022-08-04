Научи свой Google думать на украинском: как настроить украинский контент в выдаче

После того как российские оккупанты пришли на нашу землю и начали убивать людей под прикрытием освобождения русскоязычных, многие украинцы стали более осознанными относительно того, на каком языке говорить и почему это столь важно.

Но что если выбор в пользу украинского сделан, а поисковику Google и любимым соцсетям этого никто не объяснил?

Таким образом украинцы непроизвольно поддерживают РФ в информационной войне. Их сайты лучше индексируются и имеют больший вес на нашей территории, что может быть использовано против нас.

Тем не менее эти системы легко настроить, чтобы по запросам ты всегда получал(-а) информацию с украинских сайтов, а алгоритмы в соцсетях не предлагали к просмотру контент оккупанта. Как это сделать, рассказал Ukrainer.

Научи свой Google украинскому

Самостоятельно выдавать украинский контент, если ты раньше потреблял(-а) российский, Google не будет. Хорошая новость в том, что тебе по силам все сменить в несколько кликов.

Настройка языка поиска

Первый и самый простой способ изменить язык выдачи в Google — открыть настройки поиска.

Данная опция доступна в правом нижнем углу экрана. Сначала нажми Настройки и перейди в Настройки поиска. Среди доступных категорий нам нужен Язык. Нажимай и выбирай тот, на котором хочешь видеть свой поиск.

Если вместо такого списка доступных настроек открывается настройка и персонализация интерфейса учетной записи, не волнуйся.

Просто напиши в ленте поиска Google, а затем перейди по первой ссылке. Теперь попробуй проделать те же манипуляции снова.

Изменение языка в настройках учетной записи

Чтобы веб-поиск предоставлял контент на выбранном языке, нужно немного поколдовать в настройках аккаунта.

Открыть его можно в правом верхнем углу экрана. Далее выбрать подпункт Настройки. Когда он откроется, ты увидишь раздел Я и Google. Там тебе нужно перейти в Настройку Google-аккаунта.

Таким образом ты зайдешь в свой аккаунт. Теперь нажми Личные данные в левом меню и листай страницу вниз, пока не найдешь раздел Общие настройки в Интернете.

Выбери пункт Язык и нажми Изменить. После этого откроется страница, где ты сможешь выбрать нужный язык и сохранить настройки.

Но простого добавления украинского недостаточно. В тех же настройках нужно удалить русский и выключить автоматическое добавление языков, чтобы Google снова не добавил вражеский язык.

Эти настройки начнут действовать не сразу. Потребуется определенное время, чтобы алгоритмы переучились выдавать результаты на другом языке.

Чтобы ускорить и закрепить результаты, нужно полностью очистить кэш браузера. Сделать это можно через те же настройки в правом верхнем углу экрана.

Нажми кнопку История и выбери пункт Очистить данные просмотра . Откроется страница со всей историей просмотра в браузере за время использования.

и выбери пункт . Откроется страница со всей историей просмотра в браузере за время использования. Чтобы удалить все данные, выбери флажок Все время и не забудь поставить флажок возле параметра Файлы cookie и данные с сайтов и Кэшированные изображения и файлы. Нажми Удалить данные.

Изменяй язык во время поиска

Во время самого поиска можно учить свой Google выдавать украинские сайты. Как правило, домен российских ресурсов заканчивается на .ru.

Если по своему запросу ты видишь много контента с этим доменом, то добавь к запросу -.ru. Таким образом поисковик автоматически уберет лишнее.

YouTube

Украинский контент на YouTube тоже надо всячески поддерживать. Для этого нужно хорошо почистить просмотры и подписки, удалить все русское.

Удали из истории просмотров и подписок российских YouTube-блогеров и их видео. Постоянно нажимай на метку Не интересует возле такого рода контента.

TikTok

У одной из самых популярных социальных сетей нет автоматических фильтров, поэтому настраивать нужно самостоятельно.

Отпишись от всех российских пользователей, а если кто-нибудь из них попадает в рекомендации — нажимай Не интересует.

Не нажимать на лайк в таких видео тоже станет действенным шагом в борьбе с российским контентом.

Instagram

Эта социальная сеть тоже очень хорошо отслеживает предпочтения читателя. Так что много усилий, чтобы перенастроить сеть, не понадобится.

Достаточно будет не открывать русские сообщения в разделе Поиск, а если они попадаются, нажимать Не интересует.

Таргетинг тоже зависит от тебя. Чтобы показать социальной сети, какую рекламу ты хочешь видеть, когда предложат что-нибудь русское, нажимай Не актуально или Скрыть рекламу.

Таким образом, твое пространство станет еще более украинским и ты будешь поддерживать своих разработчиков контента.

А если за просмотром украинского контента у тебя быстро разрядился телефон, читай полезные советы, как быстро зарядить мобильное устройство.

А чтобы не упустить наши полезные материалы, подписывайся на Telegram-канал.