Не покупают даже в десять раз дешевле. Почему российский газ — больше не оружие

Когда газ — больше не оружие. В России за год добыча этого стратегического топлива упала на четверть, а все потому, что основные покупатели, которым поставляли газ через трубы — страны Европы, нашли других продавцов. В то же время и цену на бирже сбили почти в десять раз. Что это, экономика или дипломатия? И каковы будут последствия для агрессора?

Российский газ никто не покупает в Европе — почему

2022-й год стал годом отказа Европы от российского газа. Нашли других поставщиков и заменили многолетнего лидера рынка Газпром. Финансовый эксперт Сергей Фурса говорит, что россияне сами разрушили свой экспорт.

Сейчас экспорт российского газа в Европу наименьший за последние 50 лет. Они вернулись к уровню 1979 года, — говорит Сергей Фурса.

До начала полномасштабной войны почти половина газа в Европе была из России. Европейцам это было выгодно, они получали скидки на газ, удешевляли собственное производство. Они сочли это положительной взаимозависимостью.

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Торговать газом удавалось до апреля 2022 года. После того цена на российский газ сделала крутое пике вниз. Сократив поставки, европейцы снизили и цену. С лета 2021 года за газ на биржах цены подскочили до $3000 за куб. Но теперь у европейцев есть возможность покупать газ у других стран.

Россия же стала добывать на четверть меньше, потому и зарабатывают меньше. Из продаж газа формировали золотовалютные резервы, а с налогов ресурсного бизнеса наполняли государственную казну.

В этом году у россиян дефицит бюджета. Это непривычно для России. Начали расходовать золотовалютные резервы, чтобы финансировать дефицит. Но в России затянут пояса только те, кто и до войны жил не очень.

Расходы на армию по-прежнему неприкосновенны. Заводы работают в полную мощность. Удвоено производство ракет. Ну а пока россияне ищут новые рынки сбыта — пошли на переговоры с Китаем.

Ранее мы рассказывали, будет ли рост цены на газ в 2023.

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