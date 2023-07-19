Мир

Не покупают даже в десять раз дешевле. Почему российский газ — больше не оружие

Инна Гуриненко, журналистка программы Вікна-новини 19 июля 2023, 20:00

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