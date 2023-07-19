Не купують навіть удесятеро дешевше. Чому російський газ — більше не зброя

Коли газ — більше не зброя. У Росії за рік видобуток цього стратегічного палива впав на чверть, а все тому, що основні покупці, яким постачали газ через труби — країни Європи — знайшли інших продавців. Водночас й ціну на біржі збили майже вдесятеро.

Що це, економіка чи дипломатія? І які наслідки будуть для агресора?

Здешевілий російський газ ніхто не купує: чому

2022-й став роком відмови Європи від російського газу. Знайшли інших постачальників та замінили багаторічного лідера ринку Газпром. Фінансовий експерт Сергій Фурса каже: росіяни самі зруйнували свій експорт.

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Зараз експорт російського газу в Європу найменший за останні 50 років. Вони повернулися до рівня 1979 року, — каже Сергій Фурса.

До початку повномасштабної війни майже половина газу в Європі була з Росії. Європейцям це було вигідно, вони отримували знижки на газ, здешевлювали власне виробництво. Вони вважали це позитивною взаємозалежністю.

Торгувати газом вдавалося до квітня 2022. Після того ціна на російський газ зробила круте піке вниз. Скоротивши поставки, європейці збили і ціну. З літа 2021 року за природний газ на біржах ціни підскочили до $3000 за куб. Але тепер європейці мають можливість купувати газ в інших країн.

Росія натомість стала видобувати на чверть менше, тому і заробляють менше. З продажу газу формували золотовалютні резерви, а з податків ресурсного бізнесу наповнювали державну скарбницю.

Цьогоріч росіяни мають дефіцит бюджету. Це нестандартно для Росії. Почали витрачати золотовалютні резерви, щоб фінансувати дефіцит. Але в Росії затягнуть паски лише ті, хто й до війни жив не дуже.

Витрати на армію, як і раніше, недоторканні. Заводи працюють на повну потужність. Подвоєне виробництво ракет. Ну а поки росіяни шукають нові ринки збуту — пішли на перемовини з Китаєм.

Раніше ми розповідали, чи буде зростання ціни на газ у 2023 році.

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