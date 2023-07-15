Чи варто панікувати? У Нафтогазі відповіли, чи буде зростання ціни на газ

Питання, що цікавить українців не менше, ніж день, коли закінчиться війна: що буде з цінами на газ?

В ефірі телемарафону Єдині новини очільник Нафтогаз Україна Олексій Чернишов заявив, що компанія не буде підвищувати ціну на газ у межах тарифу Фіксований до травня 2024 року.

— Стосовно цього українці можуть не переживати: Нафтогаз не планує підвищувати ціну на газ цього опалювального сезону, — каже він.

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Ціну за один куб газу залишають на рівні трохи менш як вісім гривень.

Влада також наголошує: для меншого використання газу варто думати про утеплення квартир. Також Україна готується до інтеграції в енергетичний простір ЄС.

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