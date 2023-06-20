Газовики виходять на новий рівень: Україна починає інтеграцію в енергетичний простір ЄС

Збільшення власного видобутку газу та повна інтеграція в енергетичний простір ЄС. Такі амбітні завдання нині стоять перед українськими газовиками. Як їх досягти, керівництво Нафтогазу днями обговорювало з прем’єр-міністром України, а також з послами та представниками країн Великої сімки та ЄС.

На важливі зустрічі до Києва особисто приїхали всі члени наглядової ради Нафтогазу.

Україна є частиною Європи, зокрема енергетичною частиною. І говорячи про це, ми постійно просуваємо цей меседж нашим міжнародним партнерам, — розповідає голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов.

Європейське майбутнє галузі керівництво Нафтогазу України разом із повним складом наглядової ради днями обговорило з прем’єром, а також представниками країн G7 та ЄС.

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Чинну наглядову раду Нафтогазу уряд призначив наприкінці січня за результатами незалежного конкурсу. До складу ради увійшли четверо незалежних членів – провідних іноземних фахівців галузі з досвідом роботи у найбільших нафтогазових компаніях світу, а також двоє представників держави.

Головою наглядової ради обрали Ентоні Маріно — фахівця з розвідки та видобування з майже 40-річним досвідом роботи в галузі. Він згоден: Україна має величезний газовий потенціал. І його реалізація — це шанс зробити важливий внесок у перемогу України.

Підтримка міжнародних партнерів є одним із важливих факторів стійкості української енергетики протягом війни, наголошує Олексій Чернишов. Тож подальші реформи та інтеграція в енергопростір ЄС — це запорука енергетичної безпеки не лише України, а й усієї Європи. Адже в перспективі ми здатні забезпечити газом не лише власні потреби, а й почати його експортувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали чи може статися аварія на ЗАЕС внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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