Газовики выходят на новый уровень: Украина начинает интеграцию в энергетическое пространство ЕС

Увеличение собственной добычи газа и полная интеграция в энергетическое пространство ЕС. Такие амбициозные задачи сейчас стоят перед украинскими газовиками. Как их достичь, руководство Нафтогаза на днях обсуждало с премьер-министром Украины, а также с послами и представителями стран Большой семерки и ЕС.

На важные встречи в Киев лично приехали все члены наблюдательного совета Нафтогаза.

Украина является частью Европы. В том числе, энергетической частью. И, говоря об этом, мы постоянно продвигаем этот месседж нашим международным партнерам, — рассказывает председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев.

Европейское будущее отрасли руководство Нафтогаза Украины вместе с полным составом наблюдательного совета на днях обсудило с премьером, а также представителями стран G7 и ЕС.

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Действующий наблюдательный совет Нафтогаза правительство назначило в конце января по результатам независимого конкурса. В состав совета вошли четверо независимых членов — ведущих иностранных специалистов отрасли с опытом работы в крупнейших нефтегазовых компаниях мира, а также два представителя государства.

Главой наблюдательного совета избрали Энтони Марино — специалиста по разведке и добыче с почти 40-летним опытом работы в отрасли. Он согласен: у Украины огромный газовый потенциал. И его реализация — шанс сделать важный вклад в победу Украины.

Поддержка международных партнеров является одним из важных факторов устойчивости украинской энергетики во время войны, отмечает Алексей Чернышев. Следовательно, дальнейшие реформы и интеграция в энергопространство ЕС — это залог энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы. Ведь в перспективе мы способны обеспечить газом не только свои потребности, но и начать его экспортировать.

Напомним, ранее мы рассказывали, может ли произойти авария на ЗАЭС в результате подрыва Каховской ГЭС.

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