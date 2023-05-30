Україна забуде про імпорт газу? Чи є приховані родовища під українською землею

Попри війну, Україна крок за кроком наближається до енергонезалежності. Вітчизняні газовики навіть в умовах воєнного стану бурять сучасні успішні свердловини та шукають усе нові й нові поклади блакитного палива. Зокрема, і на Заході України, де, як вважали раніше, залишилися тільки виснажені родовища.

Та нині цю тезу можуть спростувати безпрецедентні геологічні дослідження. Просто зараз на перспективних ділянках проводять 3D-сейсміку, аби остаточно пересвідчитися в потенціалі вітчизняних надр.

Просто посеред поля — кілометри кабелю і майже космічна техніка, що сильно вібрує. Так нині виглядає пошук газу глибоко під землею.

Потенційно, в українських надрах ще чимало газу, до якого бурові ще не дісталися — йдеться про мільярди і мільярди кубометрів. Проте, щоб з’ясувати, де саме цей газ залягає і чи справді його так багато — у землю посилають сейсмічні хвилі.

— Коливання йдуть глибоко під землю, відбиваються від підземних шарів. Далі ми їх реєструємо й за результатами обробки отримуємо цифрову модель геологічної будови цього родовища, — розповідає головний геофізик проєкту з 3D-досліджень родовища Роман Герасимчук.

Такі геологічні дослідження та пошук нових покладів газу на Заході України – безпрецедентні. Їх розгорнули на площі у понад 1,5 тисячі квадратних кілометрів.

У подальших же планах — на основі проведених 3D-досліджень бурити глибокі, а також горизонтальні свердловини. Саме вони забезпечуватимуть Україну газом у майбутньому. Та навіть цього року завдяки зусиллям газовидобувників для українців газу також буде вдосталь.

Детальніше у репортажі Олексія Савіцького.

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