Втрачено більше половини потужностей! Наскільки можуть зрости ціни на електроенергію

Без потужної міжнародної підтримки важко буде відновити зруйновану російськими окупантами українську енергетику. Вона зазнала десятків потужних ракетних ударів та атак іранськими шахедами.

Збитки після обстрілів мільярдні. Коли та наскільки виростуть ціни на електроенергію? Читай у нашому матеріалі.

Коли та наскільки виростуть ціни на електроенергію

Щоб полагодити все потрібні величезні гроші й час, а його залишилося зовсім небагато. Енергосистему слід не просто поремонтувати, а модернізувати, щоб вона була невразливою до атак Росії.

Наша енергосистема пережила 33 масовані ракетні атаки. За п’ять місяців — 270 влучань в об’єкти генерації, підстанції, мережі. Заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров каже:

Ми втратили майже 78% потужностей ТЕЦ. Понад 60% потужностей ТЕС та 44% атомної генерації.

До того ж росіяни окупували ЗАЕС, найбільшу в Європі, що давала Україні третину атомної генерації. Загалом руйнування в енергосистемі перевищують $11 млрд. Зараз енергетикам потрібно відновити все до осені.

Для відбудови енергосистеми потрібні гроші, інакше наступної зими відключення світла будуть жорсткішими. Тільки на відновлення теплової генерації потрібно 10 млрд гривень. Держава шукає гранти та кредити, але і українцям доведеться більше платити.

На скільки можуть зрости суми в платіжках

Найімовірніше, тариф переглянуть. Ціни на електроенергію не змінювалися п’ять років. Вона найнижча в Європі та не покриває вартості виробництва.

Ринковий тариф — 5-6 грн, а у нас платять 1,44 грн.

Увесь цей час різницю покривали Енергоатом та Укргідроенерго. Частково промисловці, але зараз криза всюди. На ринкові тарифи населення не переводитимуть. Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики ще у квітні оприлюднила варіанти підвищення — 2,40 та 2,80 грн за квт/год.

Також нині дискутують про тариф 2,88 грн квт/год для всіх категорій. Остаточного рішення Кабміну наразі немає.

У середньому сума в платіжках за світло може зрости на 200-300 грн. Пільги держава збереже.

Очевидно, засідання уряду, на якому переглянуть тарифи на електроенергію, відбудеться наприкінці місяця, бо 31 травня завершується дія нинішнього пільгового тарифу. Можливо, її продовжать ще на місяць, як це було в березні та квітні.

Раніше ми розповідали, чому українців закликають зменшити споживання електроенергії.

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