Утрачено более половины мощностей! Насколько могут подняться цены на электроэнергию

Без мощной международной поддержки сложно будет восстановить разрушенную российскими оккупантами украинскую энергетику. Она подверглась десяткам мощных ракетных ударов и атак иранскими шахедами. Ущерб после обстрелов — миллиардный.

Когда и насколько вырастут цены на электроэнергию? Читай в нашем материале.

Когда и насколько вырастут цены на электроэнергию

Чтобы починить всё, нужны огромные деньги и время, а его осталось совсем немного. Энергосистему следует не просто отремонтировать, а модернизировать, чтобы она была неуязвимой к атакам России.

Наша энергосистема пережила 33 массированных ракетных атаки. За пять месяцев — 270 попаданий в объекты генерации, подстанции, сети. Заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров говорит:

Мы потеряли почти 78% мощностей ТЭЦ. Более 60% мощностей ТЭС и 44% атомной генерации.

К тому же, россияне оккупировали ЗАЭС, крупнейшую в Европе, она давала Украине треть атомной генерации. В общей сложности разрушения в энергосистеме превышают $11 млрд. Сейчас энергетикам нужно восстановить всё до осени.

Для восстановления энергосистемы нужны деньги, иначе следующей зимой отключения света будут жестче. Только на восстановление тепловой генерации нужно 10 млрд гривен. Государство ищет гранты и кредиты, но и украинцам придется больше платить.

На сколько могут вырасти суммы в платежках

Скорее всего, тариф будет пересмотрен. Цены на электроэнергию не менялись пять лет. Они самые низкие в Европе и не покрывают стоимость производства.

Рыночный тариф — 5-6 грн, а у нас платят 1,44 грн.

Все это время разницу покрывали Энергоатом и Укргидроэнерго. Отчасти промышленники, но сейчас кризис повсюду. На рыночные тарифы население не будут переводить. Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики еще в апреле обнародовала варианты повышения — 2,40 и 2,80 грн за квт/час.

Также сейчас дискутируют о тарифе 2,88 грн квт/час для всех категорий. Окончательного решения Кабмина пока нет.

В среднем, сумма в платежках за свет может возрасти на 200–300 грн. Льготы государство сохранит.

Очевидно, заседание правительства, на котором будут пересмотрены тарифы на электроэнергию, состоится в конце месяца, потому что 31 мая завершается действие нынешнего льготного тарифа. Возможно, его продлят еще на месяц, как это было в марте и апреле.

Ранее мы рассказывали, почему украинцев призывают снизить потребление электроэнергии.

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