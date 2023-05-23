Украина

Утрачено более половины мощностей! Насколько могут подняться цены на электроэнергию

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 23 мая 2023, 12:00

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