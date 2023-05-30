Украина забудет про импорт газа? Есть ли скрытые месторождения под украинской землей

Несмотря на войну, Украина шаг за шагом приближается к энергонезависимости. Отечественные газовики даже в условиях военного положения бурят современные успешные скважины и ищут все новые и новые залежи голубого топлива. В частности, и на Западе Украины, где, как считалось ранее, остались только истощенные месторождения.

Но этот тезис могут опровергнуть беспрецедентные геологические исследования. Прямо сейчас на перспективных участках проводят 3D-сейсмику, чтобы окончательно убедиться в потенциале отечественных недр.

Прямо посреди поля — километры кабеля и сильно вибрирующая, почти космическая техника. Так сейчас выглядит поиск газа глубоко под землей. Потенциально, в украинских недрах еще немало газа, к которому буровые еще не добрались — речь идет о миллиардах и миллиардах кубометров. Однако, чтобы выяснить, где именно этот газ залегает, и действительно ли его так много – в землю посылают сейсмические волны.

— Колебания уходят глубоко под землю, отражаются от подземных слоев. Далее мы их регистрируем и по результатам обработки получаем цифровую модель геологического строения этого месторождения, — рассказывает главный геофизик проекта по 3D-исследованию месторождения Роман Герасимчук.

Такие геологические исследования и поиск новых залежей газа на Западе Украины беспрецедентны. Их развернули на площади более чем в 1,5 тысячи квадратных километров.

В дальнейших же планах — на основе проведенных 3D-исследований бурить глубокие, а также горизонтальные скважины. Именно они будут снабжать Украину газом в будущем. И даже в этом году благодаря усилиям газодобытчиков для украинцев газа также будет достаточно.

Детальнее в репортаже Алексея Савицкого.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как парламент освободил от НДС и пошлины товары по производству и ремонту БПЛА.

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