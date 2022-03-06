Потери России: сколько оккупантов пало на украинской земле

Российская Федерация просчиталась, напав на такую мощную нацию, которая уже не раз за историю защищала свою землю.

Ежедневно потери России растут примерно на тысячу человек, хотя Путин этого и не признает своему народу, а пропагандистские СМИ его в этом верно поддерживают.

Но факты российских потерь в войне против Украины с 24 февраля по 6 марта следующие:

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Украинские защитники и защитницы удерживают позиции и уничтожают живую силу и технику противника.

Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников “русского мира”. В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления.

Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук. Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение.

После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий.

По информации Генштаба, личный состав 6-го отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству.

Напомним, вечером 5 марта вышло традиционное обращение Зеленского к украинскому народу и миру.