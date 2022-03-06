Втрати Росії: скільки окупантів полягло на українській землі

Російська Федерація прорахувалася, напавши на таку сильну націю, яка вже не раз за історію захищала свою землю.

Щоденно втрати Росії зростають приблизно на тисячу осіб, хоч Путін цього і не визнає своєму народові, пропагандистські ЗМІ його в цьому вірно підтримують.

Але факти російських втрат у війні проти України з 24 лютого по 6 березня наступні:



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Українські захисники й захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.

Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників “русского міра”. Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників.

Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку.

Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу.

Після надання першої медичної допомоги їх, у супроводі озброєного конвою з-поміж регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій.

За інформацією Генштабу, особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства.

Нагадаємо, ввечері 5 березня вийшло традиційне звернення Зеленського до українського народу і світу.