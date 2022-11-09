Республиканцы побеждают? Отразятся ли результаты промежуточных выборов в США на Украине

Американцы проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс. Продолжается подсчет голосов. По предварительным результатам, в нижней палате, как и прогнозировали, побеждают республиканцы.

Промежуточные выборы в Конгресс США: первые результаты

Что касается Сената, то сейчас мандаты между ними и демократами практически делятся поровну. Впрочем, процесс продолжается, сохраняется интрига. Для украинцев итоги этих выборов важны в вопросе, сохранится ли двухпартийная поддержка активной и предметной помощи Украины в борьбе с российским агрессором.

Экономика, аборты и преступность — три ключевых вопроса, которые, согласно данным аналитической компании Геллап, будут влиять на голоса американцев на этих промежуточных выборах.

Сейчас также смотрят

Для украинских американцев дальнейшая поддержка Конгрессом Украины — в безусловном приоритете. С начала полномасштабного вторжения России двухпартийное единство в Конгрессе с точки зрения помощи Украине было беспрецедентным. Но сохранится ли этот тренд — выясняла Юлия Ярмоленко.

Еще летом большинство аналитиков ответило бы однозначно “да”. Однако после заявлений влиятельного республиканского конгрессмена Кевина Маккарти, что в случае, если его партия получит большинство в Палате представителей, безлимитных чеков в помощь Украине выписывать не будут, эта уверенность пошатнулась.

Сенатор-республиканец Роб Портман, только что посетивший Украину в компании демократа Криса Кунса, утверждает: слова некоторых его коллег просто неверно трактуют.

Я думаю, что иногда их немного неправильно понимают. Они говорят о том, на чем и мы с сенатором Кунсом сошлись бы, что деньги должны тратиться разумно, должно быть больше подотчетности, — рассказывает сенатор-республиканец Роб Портман.

Также он добавил, что этот вопрос обсуждался в Польше со 101-й воздушно-десантной дивизией, потому что они распространяют часть помощи. Там говорят, что уровень подотчетности — беспрецедентный, особенно во время войны.

Сохранится ли поддержка Украины

Есть и другие, менее известные и более радикальные голоса. Например, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая недавно заявила: если республиканцы получат большинство, в Украину не пришлют больше ни копейки.

Но такое мнение разделяют единицы. Сенатор-демократ Марк Уорнер уверен, что единство в Конгрессе в вопросе Украины сохранится:

Существует преимущественная двухпартийная поддержка. Последний законопроект получил около 90 голосов в сенате. Есть определенные экстремальные крайне правые конгрессмены, которые иногда звучат так, будто пользуются тезисами Путина, но представляют малый процент американцев.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл выступает не только за бесперебойную, но и усиленную помощь в безопасности Украины. Продолжения военной поддержки США, согласно данным опросов компании Ipsos, хотят более 65% американцев.

В преддверии выборов спикер Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность в том, что двухпартийная поддержка Украины сохранится:

Члены Конгресса, и республиканцы, и демократы, были очень четкими в устойчивой поддержке Украины. При любом сценарии президент Байден готов работать на двухпартийной основе, как он это делает и сейчас.

Как бы ни было, новый состав Конгресса приносит присягу и начинает работу в январе. К тому времени демократы и республиканцы действующего созыва могут одобрить новый многомиллиардный пакет финансирования, чтобы у администрации Байдена были ресурсы на помощь Украине по крайней мере до конца 2023-го фискального года.

Ранее мы рассказывали, как мир с новой силой принялся помогать Украине.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!