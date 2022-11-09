Світ

Республіканці перемагають? Чи позначаться результати проміжних виборів у США на Україні

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 09 Листопада 2022, 11:30

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