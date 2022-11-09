Республіканці перемагають? Чи позначаться результати проміжних виборів у США на Україні

Американці проголосували на проміжних виборах до Конгресу. Триває підрахунок голосів. За попередніми результатами, нині у нижній палаті, як і прогнозували, перемагають республіканці.

Проміжні вибори до Конгресу США: перші результати

Що ж до Сенату, то наразі мандати між ними і демократами практично діляться порівну. Втім, процес триває, інтрига зберігається. Для українців підсумки цих виборів важливі в питанні, чи збережеться двопартійна підтримка активної та предметної допомоги України у боротьбі з російським агресором.

Економіка, аборти та злочинність — три ключові питання, які, згідно з даними аналітичної компанії Геллап, впливатимуть на голоси американців на цих проміжних виборах.

Зараз також дивляться

Для українських американців подальша підтримка Конгресом України — у безумовному пріоритеті. Від початку повномасштабного вторгнення Росії двопартійна єдність у Конгресі з точки зору допомоги Україні була безпрецедентною. Та чи збережеться цей тренд — з’ясовувала Юлія Ярмоленко.

Ще влітку більшість аналітиків відповіла б однозначно “так”. Однак після заяв впливового республіканського конгресмена Кевіна Маккарті, що в разі, якщо його партія отримає більшість у Палаті представників, безлімітних чеків на допомогу Україні виписувати не будуть, ця впевненість похитнулася.

Сенатор-республіканець Роб Портман, який у компанії демократа Кріса Кунса щойно відвідав Україну, стверджує: слова деяких його колег просто неправильно трактують.

Я думаю, що інколи їх трохи неправильно розуміють. Вони говорять про те, на чому б і ми з сенатором Кунсом зійшлися б, що гроші мають витрачатися розумно, має бути більше підзвітності, — розповідає сенатор-республіканець Роб Портман.

Також він додав що це питання обговорювалось у Польщі зі 101-ю повітряно-десантною дивізією, бо вони поширюють частину допомоги. Там кажуть, що рівень підзвітності — безпрецедентний, особливо у час війни.

Чи збережеться підтримка України

Є й інші, менш відомі й більш радикальні голоси на кшталт конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка нещодавно заявила: якщо республіканці отримають більшість, до України не надішлють більше жодної копійки.

Але таку думку поділяють одиниці. Сенатор-демократ Марк Ворнер упевнений, що єдність у Конгресі в питанні України збережеться:

Існує переважна двопартійна підтримка. Останній законопроект отримав майже 90 голосів у сенаті. Є певні екстремальні крайньоправі конгресмени, які інколи звучать так, наче користуються тезами Путіна, але презентують малий відсоток американців.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл виступає не лише за безперебійну, але й посилену безпекову допомогу Україні. Продовження військової підтримки США, згідно з даними опитувань компанії Ipsos, хочуть понад 65% американців.

У переддень виборів речниця Білого дому Карін Жан-П’єр висловила впевненість у тому, що двопартійна підтримка України збережеться:

Члени Конгресу, і республіканці, і демократи, були дуже чіткими у стійкій підтримці України. За будь-якого сценарію президент Байден готовий працювати на двопартійній основі, як він це робить і зараз.

Хоч як станеться, новий склад Конгресу складає присягу і розпочинає роботу у січні. До того часу демократи й республіканці чинного скликання можуть схвалити новий багатомільярдний пакет фінансування, щоб адміністрація Байдена мала ресурси на допомогу Україні принаймні до кінця 2023-го фіскального року.

Раніше ми розповідали, як світ з новою силою взявся допомагати Україні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!