Протесты в Иране длятся месяц! Несокрушимость украинцев вдохновляет иранцев на борьбу

Иранские инструкторы на оккупированных территориях Украины обучают россиян пользоваться дронами-шахидами и контролируют запуск беспилотников по гражданским украинским объектам.

Тегеран – один из немногих и самых активных сторонников Москвы. Ведь также десятилетиями находится в изоляции.

Со времен Исламской революции Иран имеет репутацию авторитарной страны с воинственными амбициями. А сейчас Тегеран еще одним из немногих в мире открыто поддержал войну России против Украины и предоставил боевые дроны, атакующие украинские города. Хотя официально от поставок беспилотников Кремлю — открестился.

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Между тем в иранском обществе антиправительственные настроения только крепнут. В частности, люди осуждают поддержку правительством российской агрессии и призывают прекратить содействие кровопролитию.

Несокрушимость украинцев в противостоянии агрессору вдохновила иранцев к борьбе за собственную свободу.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что нужно знать о правах женщин в Иране.