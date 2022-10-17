Мир

Протесты в Иране длятся месяц! Несокрушимость украинцев вдохновляет иранцев на борьбу

Вероника Бойко, журналист программы Факты ICTV 17 октября 2022, 23:00

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