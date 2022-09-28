Дискриминация и ограничение базовых потребностей: что нужно знать о правах женщин в Иране

Протесты в Иране продолжаются более недели. Народ восстал из-за убийства 22-летней Махсы Амини. Девушка скончалась в больнице после жестокого избиения “полицией морали”. Смотри в нашем материале, что нужно знать о жизни и правах женщин в Исламской Республике Иран.

Права женщин в Иране

Исламские страны имеют более жесткие условия морали и норм для женщин, чем где бы то ни было. Об этом рассказавает Elle.ua.

Для женщин ограничено посещение публичных мест, они обязаны носить хиджаб. Даже выехать за границу они имеют право исключительно после разрешения мужа.

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Дискриминация женщин в Иране также заключается в невозможности развестись с мужем по своему желанию. Сделать это можно только в нескольких случаях: мужчина отбывает заключение, он психически болен, проявляет физическое насилие или зависим.

За феминистическую деятельность и попытки завоевать более широкие права женщин сажают в тюрьму на длительный срок.

Законопроект Омоложение населения и поддержки семьи, принятый в прошлом году, еще больше ограничил права женщин. По закону право на аборт ограничивается, бесплатные средства контрацепции с тех пор недоступны, как и добровольная стерилизация.

Образование и работа женщин в Иране

Образование также согласовано с исламскими ценностями. Учащихся распределяют по полу. После революции 1979 года статус женщин заметно улучшился — они получили более широкий доступ к образованию и работе.

За это время процент женщин на рабочих местах вырос с 10,5% до 16,8% (данные 2020 года).

Женщины продвигают свое государство на научном, техническом и медиауровне. Однако оплата труда остается почти вдвое меньше по сравнению с мужчинами.

Женщины занимают 70% научных и инженерных специальностей в институтах. Увеличилось и количество преподавательниц — с 1,4% до 24%.

Достижения жительниц Ирана невероятны — в 2003 году Ширин Эбади получила Нобелевскую премию мира за впечатляющие и новаторские усилия в области прав человека.

А Назанин Данешвар создала один из самых крупных иранских веб-сайтов розничной торговли и службу онлайн-рекрутинга.

Как женщины борются за свои права в Иране

Иранские женщины не собираются молчать и регулярно протестуют против дискриминации. Им удавалось достучаться до властей в 2006-м, 2013-м и 2016 годах.

Однако в прошлом году усилия женщин оказались тщетными — несколько писавших о правах женщин изданий запретили, а журналисток и правозащитниц арестовали.

После избрания нового президента Ирана Ибрагима Райси борьба за женские права стала более преследуемой и сложной.

Консервативные власти сейчас столкнулись с масштабными протестами за права женщин. Раиси заявил о необходимости решительно бороться с протестами — об этом пишет Reuters.

В большинстве провинций Ирана требуют достойных прав женщин и отставки президента.

Ранее мы рассказывали, как начинались массовые протесты в Иране.

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