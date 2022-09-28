Дискримінація та обмеження базових потреб: що потрібно знати про права жінок в Ірані

Протести в Ірані тривають уже другий тиждень. Народ повстав через убивство 22-річної Махси Аміні. Дівчина померла в лікарні після жорстокого побиття “поліцією моралі”. Дивись у нашому матеріалі, що потрібно знати про життя і права жінок в Ісламській Республіці Іран.

Права жінок в Ірані

Ісламські країни мають жорсткіші умови моралі та норм для жінок, ніж будь-де. Про це розповідає Elle.ua. Жінок обмежують у відвідуванні публічних місць, зобов’язують носити хіджаб. Навіть виїхати за кордон вони мають право виключно після дозволу чоловіка.

Дискримінація жінок в Ірані також полягає у неможливості розлучитися з чоловіком за своїм бажанням. Зробити це можна лише у кількох випадках: чоловіка ув’язнено, він психічно хворий, виявляє фізичне насилля або залежний.

За феміністичну діяльність та намагання вибороти ширші права жінок саджають до в’язниці на тривалий термін.

Законопроект Омолодження населення та підтримки сім’ї, ухвалений минулого року, ще більше обмежив права жінок. За законом право на аборт обмежується, безкоштовні засоби контрацепції відтоді недоступні, як і добровільна стерилізація.

Освіта та робота жінок в Ірані

Освіта також узгоджена з ісламськими цінностями. Учнів розподіляють за статтю. Після революції 1979 року статус жінок помітно покращився — вони отримали ширший доступ до освіти та роботи.

За цей час відсоток жінок на робочих місцях зріс з 10,5% до 16,8% (дані 2020 року).

Жінки просувають свою державу на науковому, технічному та медіарівні. Проте оплата праці залишається майже вдвічі меншою, якщо порівнювати з чоловіками.

Жінки займають 70% наукових та інженерних спеціальностей в університетах. Збільшилась і кількість викладачок — з 1,4% до 24%.

Досягнення жительок Ірану неймовірні — у 2003 році Ширін Ебаді отримала Нобелівську премію миру за неймовірні й новаторські зусилля у сфері прав людини.

А Назанін Данешвар створила один з найбільших іранських веб-сайтів роздрібної торгівлі та службу онлайн-рекрутингу.

Як жінки борються за свої права в Ірані

Іранські жінки не збираються мовчати і регулярно протестують проти дискримінації. Їм вдавалося достукатися до влади у 2006-му, 2013-му та 2016 роках.

Проте торік зусилля жінок виявились марними — кілька видань, які писали про права жінок, заборонили, а журналісток та правозахисниць заарештували.

Після обрання нового президента Ірану Ібрагіма Райсі боротьба за жіночі права стала більш переслідуваною та складною.

Консервативна влада наразі стикнулася з масштабними протестами за права жінок. Раїсі заявив про необхідність рішуче боротися із протестами — про це пише Reuters.

У більшості провінцій Ірану вимагають гідних прав для жінок та відставки президента.

Раніше ми розповідали, як починалися масові протести в Ірані.

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