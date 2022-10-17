Світ

Протести в Ірані тривають місяць! Незламність українців надихає іранців на боротьбу

Вероніка Бойко, журналістка програми Факти ICTV 17 Жовтня 2022, 23:00

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