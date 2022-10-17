Протести в Ірані тривають місяць! Незламність українців надихає іранців на боротьбу

Іранські інструктори на окупованих територіях України навчають росіян користуватися дронами-шахідами й контролюють запуск безпілотників по цивільних українських об’єктах.

Тегеран — один із небагатьох і найактивніших прибічників Москви. Адже теж десятиліттями перебуває в ізоляції.

З часів Ісламської революції Іран має репутацію авторитарної країни з войовничими амбіціями. А зараз Тегеран ще й одним з небагатьох у світі відкрито підтримав війну Росії проти України й надав бойові дрони, які атакують українські міста. Хоча офіційно від поставок безпілотників Кремлю — відхрестився.

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Тим часом в іранському суспільстві антиурядові настрої тільки міцнішають. Зокрема, люди засуджують підтримку урядом російської агресії й закликають припинити сприяти кровопролиттю.

Незламність українців у протистоянні агресору надихнула іранців до боротьби за власну свободу.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що потрібно знати про права жінок в Ірані.