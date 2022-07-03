Массовые протесты в Узбекистане — что происходит и почему силовики применяют силу против людей

Несколько дней назад мир потрясла новость о массовых протестах в Узбекистане в автономном регионе Каракалпакстан. В городе Нукус тысячи человек вышли на протест против внесения изменений в Конституцию.

Причина протестов в Узбекистане

Похоже, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев решил последовать примеру Владимира Путина — внести изменения в Конституцию и “обнулить” свой срок президентства. Ведь Мирзиёев занимает должность с 2016 года.

Стало известно, что при редактировании Конституции Узбекистана было изъято несколько пунктов об автономности Республики Каракалпакстан.

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В статье 74 Конституции страны говорится, что Каракалпакстан имеет право выхода из состава Узбекистана на основании общего референдума народа Каракалпакстана. Территория и границы Республики Каракалпакстан не могут быть изменены без ее согласия. Республика Каракалпакстан самостоятельно определяет свой административно-территориальный строй.

Именно эти пункты изъяли из новой редакции Основного Закона Узбекистана, что вызвало недовольство жителей региона.

В городе Нукус 1 июля начались протесты. Однако МВД страны сочло их незаконными.

— 1 июля, начиная примерно с 15:00 часов, некоторые граждане Каракалпакстана в результате неправильного толкования проводимых в республике конституционных реформ, незапланированно устроили шествие по городу Нукус.

После чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию, — говорится в сообщении от МВД Узбекистана.

Тогда же, 1 июля, президент Узбекистана прибыл в Нукус и заявил о необходимости сохранения действующих редакций Конституции Узбекистана.

Впоследствии стало известно, что стражи порядка Каракалпакстана задержали группу организаторов протестов. Их обвиняют в попытке захвата органов власти автономного региона.

Столкновения правоохранителей и митингующих

По сообщениям местных Telegram-каналов, работники МВД использовали против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ. Telegram-канал Ateo Breaking сообщает, что сотрудники силовых структур стали бросать дымовые шашки. Некоторые протестующие ловили шашки и бросали их обратно в сотрудников.

Но не обошлось без трагических новостей. Одна из светло-шумовых гранат попала в голову протестующего. По предварительным данным, мужчина погиб.

В Узбекистане проходят митинги против изменений в Конституцию, а в Украине идет война, которая угрожает всему миру. Из-за агрессии России НАТО признало ее самой большой угрозой для стран Альянса. Ранее мы рассказывали о результатах саммита НАТО в Мадриде.

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