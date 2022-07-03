Світ

Масові протести в Узбекистані — що відбувається в регіоні та чому силовики застосовують силу про людей

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Липня 2022, 14:30
Причини протетсів в Узбекистані

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