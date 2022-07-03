Масові протести в Узбекистані — що відбувається в регіоні та чому силовики застосовують силу про людей

Кілька днів тому світ сколихнула новина про масові протести в Узбекистані в автономному регіоні Каракалпакстан. У місті Нукус тисячі людей вийшли на протести проти зміни Конституції.

Причина протестів в Узбекистані

Схоже, що президент Узбекситану Шавкат Мірзійоєв вирішив вчинити за прикладом Володимира Путіна — внести зміни до Конституції та “обнулити” свій термін президентства. Адже Мірзійоєв перебуває на посаді з 2016 року.

Стало відомо, що при редагуванні Конституції Узбекистану вилучили кілька пунктів про автономність Республіки Каракалпакстан.

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У статті 74 Конституції країни мовиться про те, що Каракалпакстан має право виходу зі складу Узбекистану на підставі загального референдуму народу Каракалпакстану. Територія та кордони Республіки Каракалпакстан не можуть бути змінені без її згоди. Республіка Каракалпакстан самостійно визначає свій адміністративно-територіальний устрій.

Саме це й вилучили з нової редакції Основного Закону Узбекистану, що викликало шалене обурення мешканців регіону.

Тож у місті Нукус 1 липня розпочалися протести. Проте МВС країни визнало їх незаконними.

— 1 липня, починаючи приблизно з 15:00, деякі громадяни Каракалпакстану внаслідок неправильного тлумачення конституційних реформ, що проводяться в республіці, незаплановано влаштували ходу містом Нукус.

Після чого зібралися на території центрального дехканського ринку та організували незаконну демонстрацію, — йдеться в повідомленні від МВС Узбекистану.

Тоді ж, 1 липня, президент Узбекистану прибув до Нукуса та заявив про необхідність збереження чинних редакцій Конституції Узбекистану.

Згодом стало відомо, що правоохоронці Каракалпакстану затримали групу організаторів протестів. Їх звинувачують у спробі захоплення органів влади автономного регіону.

Сутички правоохоронців та мітингувальників

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, працівники МВС застосовували проти мітингувальників гумові кулі та сльозогінний газ. Telegram-канал Ateo Breaking повідомляє, що співробітники силових структур почали кидати димові шашки. Дехто з протестувальників ловив шашки й кидав їх назад у співробітників.

Та не обійшлося без трагічних новин. Одна зі світло-шумових шашок потрапила в голову протестувальника. За попередніми даними, чоловік загинув.

В Узбекистані проходять мітинги проти змін до Конституції, а в Україні триває війна, яка загрожує всьому світу. Через агресію Росії НАТО визнало її найбільшою загрозою для країн Альянсу. Раніше ми розповідали про результати саміту НАТО в Мадриді.

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