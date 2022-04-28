Ремонт военной техники и сотрудничество в энергетической сфере — о чем договорились Украина и Болгария в Киеве

Украину продолжают посещать главы демократических стран мира в знак поддержки и солидарности с нашей борьбой против варварской российской империи. Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Зеленский встречал в Киеве премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова.

О чем договорились Зеленский и Петков

На встрече Зеленский и Петков обсудили стратегические вопросы сотрудничества двух стран. Мы собрали тезисы о главном:

Налаживание взаимодействия по ремонту украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Такое сотрудничество будет выгодно болгарским компаниям и экономике, а Украине важно качество и сроки.

на производственных мощностях Болгарии. Такое сотрудничество будет выгодно болгарским компаниям и экономике, а Украине важно качество и сроки. Взаимодействие в энергетической сфере : Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию. Мы также заинтересованы в диверсификации поставок газа в регионе, в частности, с помощью использования возможностей Трансбалканского газопровода совместно с болгарской стороной.

: Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию. Мы также заинтересованы в диверсификации поставок газа в регионе, в частности, с помощью использования возможностей Трансбалканского газопровода совместно с болгарской стороной. Налаживание транспортировки аграрной продукции из Украины через болгарский порт Варна. Болгария соглашается превратить порт в логистический хаб поставок украинской продукции в другие страны.

через болгарский порт Варна. Болгария соглашается превратить порт в логистический хаб поставок украинской продукции в другие страны. Движение Украины в Европейский Союз . Болгария поддерживает решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и ускоренную процедуру для нашего государства.

. Болгария поддерживает решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и ускоренную процедуру для нашего государства. Участие Болгарии в восстановлении южного региона Украины после победы.

после победы. Решение вопроса заблокированного болгарского судна в порту Черноморск.

Зеленский поблагодарил Болгарию за четкую позицию и единогласную поддержку европейского санкционного пакета против РФ и выразил надежду, что такая тенденция сохранится и дальше.

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Более 90 тысяч украинцев, преимущественно женщин с детьми, нашли убежище в Болгарии. Мы благодарны болгарскому народу за гостеприимство, поддержку и действительно трогательное отношение, — рассказал Зеленский.

Петков в свою очередь заверил, что все демократические страны стоят рядом с Украиной, а также сказал, что хочет вернуться в Киев, чтобы отпраздновать нашу победу.

Я действительно вижу много возможностей для синергии наших стран, и Болгария полностью готова вас поддерживать, — отметил премьер-министр Болгарии.

Вчера, 27 апреля, генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с Зеленским в Киеве. Читай, что известно об их встрече.