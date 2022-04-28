Мир

Ремонт военной техники и сотрудничество в энергетической сфере — о чем договорились Украина и Болгария в Киеве

Елена Яковлева, редактор сайта 28 апреля 2022, 19:01

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