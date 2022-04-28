Ремонт военной техники и сотрудничество в энергетической сфере — о чем договорились Украина и Болгария в Киеве

Украину продолжают посещать главы демократических стран мира в знак поддержки и солидарности с нашей борьбой против варварской российской империи. Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Зеленский встречал в Киеве премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова.
На встрече Зеленский и Петков обсудили стратегические вопросы сотрудничества двух стран. Мы собрали тезисы о главном:
Зеленский поблагодарил Болгарию за четкую позицию и единогласную поддержку европейского санкционного пакета против РФ и выразил надежду, что такая тенденция сохранится и дальше.
Более 90 тысяч украинцев, преимущественно женщин с детьми, нашли убежище в Болгарии. Мы благодарны болгарскому народу за гостеприимство, поддержку и действительно трогательное отношение, — рассказал Зеленский.
Более 90 тысяч украинцев, преимущественно женщин с детьми, нашли убежище в Болгарии. Мы благодарны болгарскому народу за гостеприимство, поддержку и действительно трогательное отношение, — рассказал Зеленский.
Петков в свою очередь заверил, что все демократические страны стоят рядом с Украиной, а также сказал, что хочет вернуться в Киев, чтобы отпраздновать нашу победу.
Я действительно вижу много возможностей для синергии наших стран, и Болгария полностью готова вас поддерживать, — отметил премьер-министр Болгарии.
Я действительно вижу много возможностей для синергии наших стран, и Болгария полностью готова вас поддерживать, — отметил премьер-министр Болгарии.
Вчера, 27 апреля, генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с Зеленским в Киеве. Читай, что известно об их встрече.