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Ремонт військової техніки та співпраця в енергетичній сфері — про що домовились Україна і Болгарія у Києві

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Квітня 2022, 19:01

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