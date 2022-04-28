Ремонт військової техніки та співпраця в енергетичній сфері — про що домовились Україна і Болгарія у Києві

Україну продовжують відвідувати глави демократичних країн світу на знак підтримки та солідарності з нашою боротьбою проти варварської російської імперії. Сьогодні, 28 квітня, президент Володимир Зеленський вітав у Києві прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова.

Про що домовилися Зеленський та Петков

На зустрічі Зеленський та Петков обговорили нагальні стратегічні питання співпраці двох країн. Ми зібрали тези про головне:

Налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Така співпраця буде вигідною для болгарських компаній та економіки, а Україні важлива якість і терміни.

на виробничих потужностях Болгарії. Така співпраця буде вигідною для болгарських компаній та економіки, а Україні важлива якість і терміни. Взаємодія в енергетичній сфері : Україна готова постачати електроенергію до Болгарії. Ми також зацікавлені у диверсифікації постачання газу в регіоні, зокрема через використання можливостей Трансбалканського газопроводу спільно з болгарською стороною.

: Україна готова постачати електроенергію до Болгарії. Ми також зацікавлені у диверсифікації постачання газу в регіоні, зокрема через використання можливостей Трансбалканського газопроводу спільно з болгарською стороною. Налагодження транспортування аграрної продукції з України через болгарський порт Варна. Болгарія погоджується перетворити порт на логістичний хаб постачання української продукції в інші країни.

через болгарський порт Варна. Болгарія погоджується перетворити порт на логістичний хаб постачання української продукції в інші країни. Рух України в Європейський Союз . Болгарія підтримує рішення надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС та пришвидшену процедуру для нашої держави.

. Болгарія підтримує рішення надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС та пришвидшену процедуру для нашої держави. Участь Болгарії у відновленні південного регіону України після перемоги.

після перемоги. Розв’язання питання заблокованого болгарського судна в порті Чорноморськ.

Зеленський подякував Болгарії за чітку позицію та одностайну підтримку європейського санкційного пакета проти РФ та висловив сподівання, що така тенденція збережеться і надалі.

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Понад 90 тисяч українців, переважно жінок з дітьми, знайшли прихисток у Болгарії. Ми вдячні болгарському народу за гостинність, підтримку та дійсно зворушливе ставлення, — розповів Зеленський.

Петков своєю чергою запевнив, що всі демократичні країни стоять поруч з Україною, а також сказав, що хоче повернутися до Києва, щоб відсвяткувати нашу перемогу.

Я дійсно бачу багато можливостей для синергії наших країн, і Болгарія абсолютно готова вас підтримувати, — зазначив прем’єр-міністр Болгарії.

Учора, 27 квітня, генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся із Зеленським у Києві. Читай, що відомо про їхню зустріч.