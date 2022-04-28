Ремонт військової техніки та співпраця в енергетичній сфері — про що домовились Україна і Болгарія у Києві

Україну продовжують відвідувати глави демократичних країн світу на знак підтримки та солідарності з нашою боротьбою проти варварської російської імперії. Сьогодні, 28 квітня, президент Володимир Зеленський вітав у Києві прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова.
На зустрічі Зеленський та Петков обговорили нагальні стратегічні питання співпраці двох країн. Ми зібрали тези про головне:
Зеленський подякував Болгарії за чітку позицію та одностайну підтримку європейського санкційного пакета проти РФ та висловив сподівання, що така тенденція збережеться і надалі.
Понад 90 тисяч українців, переважно жінок з дітьми, знайшли прихисток у Болгарії. Ми вдячні болгарському народу за гостинність, підтримку та дійсно зворушливе ставлення, — розповів Зеленський.
Понад 90 тисяч українців, переважно жінок з дітьми, знайшли прихисток у Болгарії. Ми вдячні болгарському народу за гостинність, підтримку та дійсно зворушливе ставлення, — розповів Зеленський.
Петков своєю чергою запевнив, що всі демократичні країни стоять поруч з Україною, а також сказав, що хоче повернутися до Києва, щоб відсвяткувати нашу перемогу.
Я дійсно бачу багато можливостей для синергії наших країн, і Болгарія абсолютно готова вас підтримувати, — зазначив прем’єр-міністр Болгарії.
Я дійсно бачу багато можливостей для синергії наших країн, і Болгарія абсолютно готова вас підтримувати, — зазначив прем’єр-міністр Болгарії.
Учора, 27 квітня, генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся із Зеленським у Києві. Читай, що відомо про їхню зустріч.