Знак солидарности: парламент Литвы признал действия России в нашей стране геноцидом украинского народа

Парламент Литвы признал действия России в нашем государстве геноцидом украинского народа.
Историческое голосование состоялось после выступления заместителя Председателя Верховной Рады Елены Кондратюк. Перед этим вице-спикер поблагодарила Литву за всестороннюю помощь и поддержку нашего государства.
Такое голосование – это сигнал к решительным действиям каждой европейской страны, чтобы никогда снова ни в одном другом государстве Европы не повторились зверства российской армии.
Это решение солидарности с украинским народом, – говорит Елена Кондратюк.
Это решение солидарности с украинским народом, – говорит Елена Кондратюк.
Вице-спикер уверена, что международному сообществу вместе с Украиной удастся привлечь к уголовной ответственности виновных за те преступления, которые сейчас совершаются над украинцами.
Однако существует еще очень много вызовов, связанных с вступлением в ЕС. Поэтому Елена Кондратюк рассказывает, что здесь можно будет рассчитать адвокацию наших настоящих дружественных стран.
Все уверены, что Украина – это европейское государство.
Все уверены, что Украина – это европейское государство.
Вице-спикер выступала перед Парламентом Литвы на украинском, поэтому она уверена, что наш язык станет одним из языков Евросоюза.
Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Читай, что это такое и чем может помочь.