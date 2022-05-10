Мир

Знак солидарности: парламент Литвы признал действия России в нашей стране геноцидом украинского народа

Даниэла Долотова, редактор сайта 10 мая 2022, 22:00

Больше видео
0:02:58
Промова Путіна на параді 9 травня 2022 року - про що говорив і як оцінили західні ЗМІ
Сплошной провал! Как западные СМИ оценили речь Путина к 9 мая
0:05:50
Вадим Денисенко про промову Путіна на 9 травня 2022
Россия готовится к дальнейшей аннексии — Денисенко о серьезном заявлении Путина на параде
0:03:58
Програма ленд-ліз - що це і чому ухвалений Сенатом США закон такий важливий для України
Байден подписал закон про ленд-лиз для Украины — что это такое и чем поможет
Олексій Арестович
“Отбой атомной тревоги”: Арестович пояснил слова Путина на параде в Москве
Смотреть больше

Последние видео
0:03:05
Росіяни наслідують нацистів

Не только подражают нацистам, но и увеличивают масштабы: как оккупанты депортируют людей и воруют зерно
0:05:16
Знак солидарности: парламент Литвы признал действия России в нашей стране геноцидом украинского народа
Ежедневно ждут каких-то побед: Зеленский обратился к тем, кто активно постит в соцсетях
0:04:04
Ветерани з Бучі про окупацію РФ
Пережили две оккупации — российская в тысячи раз хуже. Ветераны Второй мировой об оккупации Бучи
0:03:11
Парламент Литви визнав дії Росії в нашій державі геноцидом українського народу
Знак солидарности: парламент Литвы признал действия России в нашей стране геноцидом украинского народа
0:02:20
4-річна Аліса з Маріуполя
4-летнюю Алису насильно разлучили с мамой – почему девочка из Мариуполя оказалась одна в Запорожье
0:00:58
Помер Леонід Кравчук
Помер Леонід Кравчук. Чим відзначився перший президент України
0:00:58
Помер Леонід Кравчук
Умер Леонид Кравчук. Чем отличился первый президент Украины
0:03:55
Обсиріл єврейського кладовища у глухові
Новое проявление антисемитизма. Ракеты оккупантов попали в еврейское кладбище в Глухове
0:08:44
Київ
Не возражаю. Кличко наконец-то разрешил возвращаться в Киев, но с осторожностью
0:01:55
Бійці Азов розповіли, як виживали в Маріуполі
Тяжелораненые бойцы Азова рассказали, как выживают военные в Мариуполе
Больше видео
Ветерани з Бучі про окупацію РФ
Читать дальше
Пережили две оккупации — российская в тысячи раз хуже. Ветераны Второй мировой об оккупации Бучи
4-річна Аліса з Маріуполя
Читать дальше
4-летнюю Алису насильно разлучили с мамой – почему девочка из Мариуполя оказалась одна в Запорожье

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь