Рішення солідарності: парламент Литви визнав дії Росії в нашій державі геноцидом українського народу

Парламент Литви визнав дії Росії в нашій державі геноцидом українського народу.

Історичне голосування відбулося після виступу заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк. Перед цим віце-спікерка подякувала Литві за всебічну допомогу та підтримку нашої держави.

Таке голосування — це сигнал до рішучих дій кожній європейській країні, щоб ніколи знову в жодній іншій державі Європи не повторилися звірства російської армії.

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Це рішення солідарності з українським народом, – говорить Олена Кондратюк.

Віце-спікерка впевнена, що міжнародній спільноті разом з Україною вдасться притягнути до кримінальної відповідальності винних за ті злочини, які зараз вчиняються над українцями.

Однак існує ще дуже багато викликів, що пов’язані зі вступом в ЄС. Тому Олена Кондратюк розповідає, що тут можна буде розрахувати на адвокацію наших справжніх дружніх країн.

Усі впевнені у тому, що Україна – це європейська держава.

Віце-спікерка виступала перед парламентом Литви українською, тому вона впевнена, що наша мова стане однією з мов Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Читай, що це таке та чим може допомогти.