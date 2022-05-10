Рішення солідарності: парламент Литви визнав дії Росії в нашій державі геноцидом українського народу

Парламент Литви визнав дії Росії в нашій державі геноцидом українського народу.
Історичне голосування відбулося після виступу заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк. Перед цим віце-спікерка подякувала Литві за всебічну допомогу та підтримку нашої держави.
Таке голосування — це сигнал до рішучих дій кожній європейській країні, щоб ніколи знову в жодній іншій державі Європи не повторилися звірства російської армії.
Це рішення солідарності з українським народом, – говорить Олена Кондратюк.
Це рішення солідарності з українським народом, – говорить Олена Кондратюк.
Віце-спікерка впевнена, що міжнародній спільноті разом з Україною вдасться притягнути до кримінальної відповідальності винних за ті злочини, які зараз вчиняються над українцями.
Однак існує ще дуже багато викликів, що пов’язані зі вступом в ЄС. Тому Олена Кондратюк розповідає, що тут можна буде розрахувати на адвокацію наших справжніх дружніх країн.
Усі впевнені у тому, що Україна – це європейська держава.
Усі впевнені у тому, що Україна – це європейська держава.
Віце-спікерка виступала перед парламентом Литви українською, тому вона впевнена, що наша мова стане однією з мов Євросоюзу.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Читай, що це таке та чим може допомогти.