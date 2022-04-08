РФ признала свои потери в войне? Анализируем странные заявления Пескова вместе

Вчера, 7 апреля, пресс-секретарь российского президента Песков признал огромные потери РФ в Украине и тот факт, что военная деятельность РФ может закончиться в ближайшие дни.
Антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк проанализировал действия российских политиков и объяснил, что означает заявление Пескова.
Последние две недели вообще российская политическая элита постоянно делает какие-нибудь странные заявления. Они очень сильно нервничают и не понимают, что происходит.
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Последние две недели вообще российская политическая элита постоянно делает какие-нибудь странные заявления. Они очень сильно нервничают и не понимают, что происходит.
— Фактически, полтора месяца идет война, в которой они не только не победители, а вообще не имеют шансов на то, чтобы победить в том виде, как они себе это планировали со своими большими понтами. Поэтому они постоянно выполняют какие-то репризы и говорят, что могут договориться или пойти на какие-нибудь уступки.
Песков показывает своим заявлением, что в России сейчас нет понимания, как война закончится для самой России. Они уже потеряли гораздо больше, чем могли, если бы закончили еще неделю назад.
Это все нервная реакция РФ.
Это все нервная реакция РФ.
У нас же есть свой план, которого мы придерживаемся. Его директивно предложил президент Зеленский. Поэтому мы четко понимаем, куда и как мы двигаемся.
Каждый выполняет свою миссию. Страны мира помогают Украине все больше и больше.
Каждый выполняет свою миссию. Страны мира помогают Украине все больше и больше.
Россия видит, что на фронтах у нее нет преимущества. Хоть и надеется, что битва на Донбассе позволит улучшить позиции. В Москве надеются, что в случае победы на Донбассе представители РФ на переговорах смогут вести себя также нагло, как к тому привыкли.
Однако все готовы поставить Россию на место и после этого получить то, что Украина хотела бы иметь по окончании этой войны.
Однако все готовы поставить Россию на место и после этого получить то, что Украина хотела бы иметь по окончании этой войны.
Также следует понимать, что любая временная договоренность о тишине будет означать отложенную войну на несколько лет.
Перемирие со страной, которая продает миру только экспансию и войну, несет в себе большие риски. Нам они не нужны.
Перемирие со страной, которая продает миру только экспансию и войну, несет в себе большие риски. Нам они не нужны.
— Мы хотим получить формульную гарантию безопасности, что в Украину больше никогда никакая орда или федерация не придет со своими понтами и не будет учить нас, как жить, — объясняет Подоляк.
Также он отмечает: то, что мы видели в Буче, показывает стиль войны, который присущ России. Она сражается только с гражданским населением. Это очень четко характеризует россиян.
Новым фактом зверства против мирного населения Украины является ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли не менее 50 мирных жителей.