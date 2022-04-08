РФ признала свои потери в войне? Анализируем странные заявления Пескова вместе

Вчера, 7 апреля, пресс-секретарь российского президента Песков признал огромные потери РФ в Украине и тот факт, что военная деятельность РФ может закончиться в ближайшие дни.

Антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк проанализировал действия российских политиков и объяснил, что означает заявление Пескова.

Последние две недели вообще российская политическая элита постоянно делает какие-нибудь странные заявления. Они очень сильно нервничают и не понимают, что происходит. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

— Фактически, полтора месяца идет война, в которой они не только не победители, а вообще не имеют шансов на то, чтобы победить в том виде, как они себе это планировали со своими большими понтами. Поэтому они постоянно выполняют какие-то репризы и говорят, что могут договориться или пойти на какие-нибудь уступки.

Песков показывает своим заявлением, что в России сейчас нет понимания, как война закончится для самой России. Они уже потеряли гораздо больше, чем могли, если бы закончили еще неделю назад.

Это все нервная реакция РФ.

У нас же есть свой план, которого мы придерживаемся. Его директивно предложил президент Зеленский. Поэтому мы четко понимаем, куда и как мы двигаемся.

Каждый выполняет свою миссию. Страны мира помогают Украине все больше и больше.

О ситуации на Донбассе

Россия видит, что на фронтах у нее нет преимущества. Хоть и надеется, что битва на Донбассе позволит улучшить позиции. В Москве надеются, что в случае победы на Донбассе представители РФ на переговорах смогут вести себя также нагло, как к тому привыкли.

Однако все готовы поставить Россию на место и после этого получить то, что Украина хотела бы иметь по окончании этой войны.

О договоренностях с Россией

Также следует понимать, что любая временная договоренность о тишине будет означать отложенную войну на несколько лет.

Перемирие со страной, которая продает миру только экспансию и войну, несет в себе большие риски. Нам они не нужны.

— Мы хотим получить формульную гарантию безопасности, что в Украину больше никогда никакая орда или федерация не придет со своими понтами и не будет учить нас, как жить, — объясняет Подоляк.

Также он отмечает: то, что мы видели в Буче, показывает стиль войны, который присущ России. Она сражается только с гражданским населением. Это очень четко характеризует россиян.

Новым фактом зверства против мирного населения Украины является ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли не менее 50 мирных жителей.