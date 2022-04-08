РФ визнала свої втрати у війні? Аналізуємо дивні заяви Пєскова разом

Вчора, 7 квітня, прессекретар російського президента Пєсков визнав величезні втрати РФ в Україні та визнав, що військова діяльність росіян може закінчитись найближчими днями.

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк проаналізував дії російських політиків та пояснив, що означає заява Пєскова.

Останні два тижні взагалі російська політична еліта постійно робить якісь дивні заяви. Вони дуже сильно нервують і не розуміють, що відбувається. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

— Фактично півтора місяці йде війна, у якій вони не те що не переможці, а взагалі не мають шансів на те, щоб перемогти у тому вигляді, як вони собі це планували зі своїми великими понтами. Тому вони постійно виконують якісь репризи та кажуть, що можуть домовитись чи піти на якісь поступки.

Пєсков показує своєю заявою те, що в Росії наразі немає розуміння, як війна закінчиться для РФ. Вони вже втратили значно більше, ніж могли, якби закінчили її ще тиждень тому.

Це все нервова реакція РФ.

У нас же існує свій план, якого ми дотримуємось. Його директивно запропонував президент Зеленський. Тому ми чітко розуміємо, куди і як ми рухаємось.

Кожен виконує свою місію. Країни світу допомагають Україні все більше і більше.

Про ситуацію на Донбасі

Росія бачить, що на фронтах вона немає переваги. Хоча й сподівається, що битва на Донбасі якимось чином дозволить покращити свої позиції. Перемога на Донбасі дозволила б Москві поводитися на перемовинах так само нахабно, як і до цього.

Однак всі готові до того, щоб поставити Росію на місце і після цього отримати те, що Україна хотіла би мати по закінченню цієї війни.

Про домовленості з Росією

Проте маємо розуміти, що будь-які тимчасові домовленості про тишу будуть означати відкладену війну на кілька років.

Перемир’я з країною, яка продає світу лише експансію і війну, несе у собі великі ризики. Нам вони не потрібні.

Ми хочемо отримати формульну гарантію безпеки, що в Україну більше ніколи жодна орда чи федерація не прийде зі своїми понтами та не буде нас вчити, як жити.

Те, що ми бачили в Бучі, показує стиль війни, притаманний Росії. Вона воює тільки з цивільним населенням. Це дуже чітко характеризує росіян.

Наступним звірством після Бучі став реактивний удар по вокзалу в Краматорську, від якого загинули щонайменше 50 мирних людей.