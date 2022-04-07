Ось це наш бренд! Навчатимемо світ бути на повну сміливими — звернення Зеленського 7 квітня

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення до українців та світу.
Якби всі у світі мали хоча б десять відсотків сміливості, яку маємо ми, українці, то жодної небезпеки для міжнародного права взагалі просто не було б.
Якби всі у світі мали хоча б десять відсотків сміливості, яку маємо ми, українці, то жодної небезпеки для міжнародного права взагалі просто не було б.
Жодної небезпеки для свободи народів не було б. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію, — сказав президент.
Головні тези зі звернення Зеленського 7 квітня:
Кожне вбивство буде розкрите. Кожен з катів буде знайдений. Усі, хто вчиняв зґвалтування чи мародерство, будуть встановлені. Відповідальність – неминуча.
Кожне вбивство буде розкрите. Кожен з катів буде знайдений. Усі, хто вчиняв зґвалтування чи мародерство, будуть встановлені. Відповідальність – неминуча.
Нагадаємо, ми також публікували виступ Зеленського до парламенту Греції.