Вот это наш бренд! Будем учить мир быть смелыми на полную — обращение Зеленского 7 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к украинцам и миру.
Если бы все в мире имели хотя бы десять процентов смелости, которую мы имеем, украинцы, то никакой опасности для международного права вообще просто не было бы.
Если бы все в мире имели хотя бы десять процентов смелости, которую мы имеем, украинцы, то никакой опасности для международного права вообще просто не было бы.
Никакой опасности для свободы народов не было бы. Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию, – сказал президент.
Обращение Зеленского 7 апреля — главные тезисы:
Каждое убийство будет раскрыто. Каждый из палачей будет найден. Все, кто совершал изнасилование или мародерство, будут установлены. Ответственность – неизбежна.
Каждое убийство будет раскрыто. Каждый из палачей будет найден. Все, кто совершал изнасилование или мародерство, будут установлены. Ответственность – неизбежна.
Напомним, мы также публиковали выступление Зеленского в парламент Греции.