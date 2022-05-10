Россия готовится к дальнейшей аннексии — Денисенко о серьезном заявлении Путина на параде

К 9 мая аналитики прогнозировали самые мрачные сценарии развития событий в Украине: от объявления мобилизации Путиным до ядерного удара. Впрочем, этот день прошел, как обычно бывает на войне. С обстрелами и разрушениями, но без экстраординарных событий.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал, почему так произошло, а также о чем говорит речь Путина на параде в Москве.

Чиновник поблагодарил всех украинцев, которые с пониманием отнеслись к усиленным мерам безопасности в определенных регионах страны и оставались дома в этот день. Именно благодаря этому удалось избежать провокаций и печальных инцидентов на 9 мая.

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Что означает речь Путина на параде в Москве

К сожалению, мало кто обратил внимание на ключевую фразу этой скучной речи — “мы воюем на своей земле”. То есть Путин завуалированно сказал, что “мы готовимся к аннексии этих территорий”, — рассказал Денисенко.

Это может означать, что Путин не собирается отдавать уже захваченные украинские территории и будет продолжать движение дальше вглубь нашего государства, пока ему позволит армия.

По словам Денисенко, президент РФ не озвучил такое мнение вслух лишь потому, что это сразу бы ускорило введение новых санкций против России, в частности, договоренности в Европе о нефтяном эмбарго.

Тем не менее речь Путина свидетельствует о том, что горизонт военного планирования в РФ достаточно короткий. Россияне надеются сделать еще один рывок на фронте, а уже в зависимости от успеха или неудачи корректировать свои действия.

После того, как они выдохнутся, а это обязательно произойдет, ничего им не удастся, у Путина будет только два варианта: либо условно замораживать конфликт и говорить о каких-либо переговорных процессах, либо открыто объявлять мобилизацию в России, — отметил советник МВД.

Речь Путина на 9 мая была слабой и неоригинальной. Он в тысячный раз повторил о нацизме и угрозах от НАТО и добавил, что Россия нанесла “превентивный удар”. Читай, как на это отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.