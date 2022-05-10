Росія готується до подальшої анексії — Денисенко про серйозну заяву Путіна на параді

До 9 травня аналітики прогнозували найпохмуріші сценарії розвитку подій в Україні: від оголошення Путіним мобілізації до ядерного удару. Утім, цей день минув, як зазвичай буває на війні. З обстрілами та руйнуваннями, проте без екстраординарних подій.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів, чому так сталося, а також про що свідчить промова Путіна на параді в Москві.

Посадовець подякував усім українцям, які з розумінням поставились до посилених заходів безпеки у певних регіонах країни та залишалися вдома в цей день. Саме завдяки цьому вдалося уникнути провокацій та сумних інцидентів на 9 травня.

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Що означає промова Путіна на параді в Москві

На жаль, мало хто звернув увагу на ключову фразу цієї нудної промови — “ми воюємо на своїй землі”. Тобто Путін завуальовано сказав, що “ми готуємося до анексії цих територій”, — розповів Денисенко.

Це може означати, що Путін не збирається віддавати вже захоплені українські території та продовжуватиме рухатися далі вглиб нашої держави, доки йому дозволить армія.

За словами Денисенка, президент РФ не озвучив таку думку вголос лише тому, що це одразу б прискорило введення нових санкцій проти Росії, зокрема домовленості в Європі про нафтове ембарго.

Утім, промова Путіна свідчить про те, що горизонт військового планування у РФ досить короткий. Росіяни сподіваються зробити ще один ривок на фронті, а вже далі залежно від успіху чи невдачі коригувати свої дії.

Після того, як вони видихнуться, а це обов’язково станеться, нічого їм не вдасться, у Путіна буде тільки два варіанти: або умовно заморожувати конфлікт і говорити про якісь переговорні процеси, або відкрито оголошувати мобілізацію в Росії, — зазначив радник МВС.

Промова Путіна на 9 травня була слабкою та неоригінальною. Він утисячне повторив про нацизм і погрози від НАТО й додав, що Росія зробила “превентивний удар”. Читай, як на це відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.