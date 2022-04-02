Сами же смеются над парадом на Крещатике! Перехваченные разговоры агрессоров от СБУ

И снова парад на Крещатике, над которым откровенно смеются росармейцы, дырявая техника, на которой они планировали захватить Украину, и снова процветающие на России доносы.
Очередная подборка перехваченных Службой безопасности Украины разговоров рашистов от Константина Мельникова.
Оружие сдал, в плен сам сдался, потому что свои убили бы.
Оружие сдал, в плен сам сдался, потому что свои убили бы.
Это поступок московита условно разумного. Конечно, умный в Украину не поехал бы.
Рашисты прекрасно отдают себе отчет — они пролетели по всем фронтам. Вынуждены отступать, звонят по телефону своим родным и таким же захватчикам и прямым текстом говорят — их “кинули”.
Парадокс — смеются рашисты, что на этом конце провода, в Украине, что там — в России.
Но пока они заливаются смехом от очередного бреда Путина, сама Россия откатилась в сталинские времена. У них снова процветает система доносов.
Вот послушайте, за что поплатилась российская учительница, которая хотела рассказать детям правду о путинской агрессии против Украины.
– До Киева хотели дойти, сбросить Зеленского, правительство. Это вообще суверенное государство, там суверенное правительство.— Но ведь мы не знаем всех тонкостей!– Так вот именно, что вы ничего не знаете. Вы вообще ничего не знаете!
– До Киева хотели дойти, сбросить Зеленского, правительство. Это вообще суверенное государство, там суверенное правительство.— Но ведь мы не знаем всех тонкостей!– Так вот именно, что вы ничего не знаете. Вы вообще ничего не знаете!
Как следствие, этот разговор попал к следователям. Возбудили уголовное дело по статье о фейках, и педагогу грозит до десяти лет за решеткой.
И такое ждет всех, кто решится поднять голову против кремлевского монстра.
Впрочем, социология показывает, что большинство россиян поддерживает и дальше Путина, так что в их оправдание: мол, мы ничего не знали, и лживые слезы пленных, которые ехали вроде бы на учебу, верить не стоит.
Напомним, что делать, если вас или родственников депортируют оккупанты. Смотри советы, которые помогут выжить и вернуться.