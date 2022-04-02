Сами же смеются над парадом на Крещатике! Перехваченные разговоры агрессоров от СБУ

И снова парад на Крещатике, над которым откровенно смеются росармейцы, дырявая техника, на которой они планировали захватить Украину, и снова процветающие на России доносы.

Очередная подборка перехваченных Службой безопасности Украины разговоров рашистов от Константина Мельникова.

Оружие сдал, в плен сам сдался, потому что свои убили бы.

Это поступок московита условно разумного. Конечно, умный в Украину не поехал бы.

Рашисты прекрасно отдают себе отчет — они пролетели по всем фронтам. Вынуждены отступать, звонят по телефону своим родным и таким же захватчикам и прямым текстом говорят — их “кинули”.

Парадокс — смеются рашисты, что на этом конце провода, в Украине, что там — в России.

Но пока они заливаются смехом от очередного бреда Путина, сама Россия откатилась в сталинские времена. У них снова процветает система доносов.

Вот послушайте, за что поплатилась российская учительница, которая хотела рассказать детям правду о путинской агрессии против Украины.

– До Киева хотели дойти, сбросить Зеленского, правительство. Это вообще суверенное государство, там суверенное правительство.

— Но ведь мы не знаем всех тонкостей!

– Так вот именно, что вы ничего не знаете. Вы вообще ничего не знаете!

Как следствие, этот разговор попал к следователям. Возбудили уголовное дело по статье о фейках, и педагогу грозит до десяти лет за решеткой.

И такое ждет всех, кто решится поднять голову против кремлевского монстра.

Впрочем, социология показывает, что большинство россиян поддерживает и дальше Путина, так что в их оправдание: мол, мы ничего не знали, и лживые слезы пленных, которые ехали вроде бы на учебу, верить не стоит.

Напомним, что делать, если вас или родственников депортируют оккупанты. Смотри советы, которые помогут выжить и вернуться.