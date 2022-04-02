Самі ж сміються з параду на Хрещатику! Перехоплені розмови агресорів від СБУ

І знову парад на Хрещатику, з якого відверто сміються росармійці, дірява техніка, на якій вони планували захопити Україну, та доноси, що знову процвітають на Росії.

Чергова добірка перехоплених Службою безпеки України розмов рашистів від Костянтина Мельникова.

Зброю здав, у полон сам здався, бо свої вбили б.

Це вчинок московита умовно розумного. Звісно, розумний до України не поїхав би.

Рашисти чудово усвідомлюють — вони пролетіли по всіх фронтах. Вимушені відступати, телефонують своїм рідним і таким же загарбникам і прямим текстом кажуть — їх “кинули”.

Парадокс — сміються рашисти, що на цьому кінці дроту, в Україні, що там — на Росії.

Та поки вони заливаються сміхом від чергової маячні Путіна, сама Росія відкотилась у сталінські часи. У них знову процвітає система доносів.

Ось послухайте, за що поплатилася російська вчителька, яка хотіла розказати дітям правду про путінську агресію проти України.

– До Києва хотіли дійти, скинути Зеленського, уряд. Це взагалі суверенна держава, там суверенний уряд.

– Але ж ми не знаємо всіх тонкощів!

– Так ось саме, що ви нічого не знаєте. Ви взагалі нічого не знаєте!

Як наслідок, ця розмова потрапила до слідчих. Порушили кримінальну справу за статтею про фейки, і педагогу загрожує до десяти років за ґратами.

І таке чекає на всіх, хто наважиться підняти голову проти кремлівського монстра.

Втім, соціологія показує, що більшість росіян підтримує і далі Путіна, тож у їхні виправдання: мовляв, ми нічого не знали, і брехливі сльози полонених, які їхали начебто на навчання, вірити не варто.

Нагадаємо, що робити, якщо вас чи родичів депортують окупанти. Дивись поради, що допоможуть вижити і повернутись.