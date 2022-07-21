Эмбарго на золото и заморозка активов Сбербанка: ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. Все страны-члены ЕС согласовали новые ограничения для россиян. Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем Twitter.

Читай, что предусматривает новый санкционный пакет и как отреагировал на него президент Украины Владимир Зеленский.

Седьмой пакет санкций против России

— Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это.

Это посылает мощный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется, — отметила фон дер Ляйен.

Новые санкции предусматривают эмбарго на российское золото и ювелирные украшения. Ведь для РФ это вторая самая большая статья экспорта после нефтегазовой категории.

Кроме этого, в седьмой пакет вошли:

замораживание активов Сбербанка;

продление действия санкций до января 2023 до нового пересмотра;

расширение запрета на экспорт в РФ товаров двойного назначения и технологий;

новые персональные санкции против 48 физлиц и девяти юрлиц.

Зеленский уже отреагировал на новые санкции.

Этого недостаточно, и я откровенно говорю об этом партнерам. Россия должна ощущать значительно более высокую цену за войну, чтобы это заставляло ее искать мира.

После утверждения седьмого санкционного пакета нужно сразу начинать работать над восьмым. Нужно увеличить поставки современного оружия в Украину и обеспечить наше государство эффективной противовоздушной обороной, — подчеркнул он.

В начале июня ЕС принял шестой пакет санкций против России. В него вошел постепенный запрет на поставку в Европу российской нефти. Читай об этом подробнее.

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