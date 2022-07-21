Ембарго на золото та замороження активів Сбербанку: ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії

Євросоюз затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії. Усі країни-члени ЄС погодили нові обмеження для росіян. Про це написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

Читай, що передбачає новий санкційний пакет та як відреагував на нього президент України Володимир Зеленський.

Сьомий пакет санкцій проти Росії

Держави-члени погодилися на наші посилені та продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає потужний сигнал Москві: ми підтримуватимемо високий тиск стільки, скільки буде потрібно, — зазначила фон дер Ляєн.

Нові санкції передбачають ембарго на російське золото та ювелірні прикраси. Адже для РФ це друга найбільша стаття експорту після нафтогазової категорії.

Крім цього, у сьомий пакет увійшли:

заморожування активів Сбербанку;

продовження дії санкцій до січня 2023 року до нового перегляду;

розширення заборони на експорт до РФ товарів подвійного призначення та технологій;

нові персональні санкції проти 48 фізосіб та дев’яти юросіб.

Зеленський уже відреагував на нові санкції.

Цього недостатньо, і я відверто говорю про це партнерам. Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати миру.

Після затвердження сьомого санкційного пакета треба одразу починати працювати над восьмим. Потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну і забезпечити нашу державу ефективною протиповітряною обороною, — наголосив він.

На початку червня ЄС ухвалив шостий пакет санкцій проти Росії. До нього увійшла поступова заборона постачання в Європу російської нафти. Читай про це детальніше.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!