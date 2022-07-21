Світ

Ембарго на золото та замороження активів Сбербанку: ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Липня 2022, 13:25
Сьомий пакет санкцій проти Росії - нові обмеження для росіян

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