Сегодня исторический слом — Стефанишина рассказала, когда Украина получит статус кандидата в члены ЕС

Украинское политическое руководство, армия и народ доказали, что достойны быть частью европейской семьи. Наша решительность и преданность ценностям никуда не исчезла со времен Революции достоинства.

Все восемь лет мы двигались по направлению к ЕС, сотрудничали с западными партнерами и проводили государственные реформы. Это позволило Украине получить ускоренную процедуру интеграции в Евросоюз.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время телемарафона рассказала о работе с опросником от ЕС для вступления в Союз европейских стран.

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Та часть документов, которые мы передали, уже обработана Европейским Союзом. Дополнительных вопросов к материалам, которые мы передали, нет. Работа была оценена достаточно высоко, — поделилась Стефанишина.

Уже к концу этой недели Украина полностью завершит работу над опросником и передаст его Европе. Вице-премьер-министр также выразила надежду, что уже в июне на встрече лидеров стран-членов Евросоюза Украине предоставят статус кандидата в члены ЕС.

Сегодня у нас есть ощущение исторического слома, за который мы боремся на фронте, и который происходит среди политических лидеров ЕС, — сказала она.

28 февраля президент, премьер и спикер парламента подписали заявку на членство Украины в ЕС. А 1 марта состоялось историческое выступление Владимира Зеленского в Европарламенте, которое закончилось ошеломляющими аплодисментами стоя. Читай, какие преимущества вступления Украины в ЕС.