Мир

Сегодня исторический слом — Стефанишина рассказала, когда Украина получит статус кандидата в члены ЕС

Елена Яковлева, редактор сайта 01 мая 2022, 18:00

Больше видео
Як пройде 9 травня в Росії у 2022 році - думки Олега Жданова та Ігоря Романенка
Шествие “бессмертного полка” вместо парада? Как пройдет 9 мая в России: прогнозы экспертов
0:04:27
Воєнні злочини Росії
Порождает безнаказанность: как Россия совершала ранее военные преступления, а мир выражал обеспокоенность
0:03:58
Програма ленд-ліз - що це і чому ухвалений Сенатом США закон такий важливий для України
Ленд-лиз для Украины — что это такое и чем поможет
Газовий шантаж Росії
Москва требует рубли за голубое топливо — рассказываем о “газовой игле” РФ и реакции Евросоюза
Смотреть больше

Последние видео
0:06:10
Коли Україна отримає статус кандидата в ЄС - Стефанішина

Сегодня исторический слом — Стефанишина рассказала, когда Украина получит статус кандидата в члены ЕС
0:02:30
Перехоплені розмови
Есть те, кто готов калечить себя, а есть — кто готов убивать детей. Новые перехваты разговоры оккупантов
0:03:28
Як шестирічна дівчинка допомагає ЗСУ
Более 100 тыс. грн за два концерта — как шестилетняя флейтистка из Днепра помогает ВСУ
0:03:10
Курси домедичної допомоги в Дніпрі
Спрос немалый: как в Днепропетровской области людей учат оказывать домедицинскую помощь
0:06:12
Опалення взимку
Без газа и отопления…или нет? Сможет ли страна согреть украинцев осенью-зимой 2022/23
0:03:19
Як живуть люди в Харкові під час війни - репортаж будинку ОСББ
300-литровый запас воды, лекарства, солнечная панель — как харьковчане оборудовали дом-крепость
Гробки 2022
Традиции больше всего: когда поминальные дни в Украине в 2022 году и как их следует проводить
Вибухи 1 травня
Утренние взрывы в Одессе и Николаевской области — оккупанты попали в “интересный” объект
Як пройде 9 травня в Росії у 2022 році - думки Олега Жданова та Ігоря Романенка
Шествие “бессмертного полка” вместо парада? Как пройдет 9 мая в России: прогнозы экспертов
0:04:27
Воєнні злочини Росії
Порождает безнаказанность: как Россия совершала ранее военные преступления, а мир выражал обеспокоенность
Больше видео
Перехоплені розмови
Читать дальше
Есть те, кто готов калечить себя, а есть — кто готов убивать детей. Новые перехваты разговоры оккупантов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь