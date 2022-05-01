Світ

Сьогодні історичний злам — Стефанішина розповіла, коли Україна отримає статус кандидата у члени ЄС

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Травня 2022, 18:00

Більше відео
Як пройде 9 травня в Росії у 2022 році - думки Олега Жданова та Ігоря Романенка
Хода “безсмертного полку” замість параду — як пройде 9 травня в Росії: прогнози експертів
0:04:27
Воєнні злочини Росії
Породжує безкарність: як Росія раніше вчиняла воєнні злочини, а світ висловлював стурбованість
0:03:58
Програма ленд-ліз - що це і чому ухвалений Сенатом США закон такий важливий для України
Ленд-ліз для України — що це таке та чим допоможе
Сьогодні історичний злам — Стефанішина розповіла, коли Україна отримає статус кандидата у члени ЄС
Москва вимагає рублі за блакитне паливо — розповідаємо про “газову голку” РФ та реакцію Євросоюзу
Дивитись більше

Останні відео
0:02:05
Евакуація з Азовсталі розпочалася - понад 100 людей їдуть на підконтрольну Україні територію

Часткова евакуація людей з Азовсталі пройшла успішно! Кого вдалося врятувати з блокадного Маріуполя
0:06:10
Коли Україна отримає статус кандидата в ЄС - Стефанішина
Сьогодні історичний злам — Стефанішина розповіла, коли Україна отримає статус кандидата у члени ЄС
0:02:30
Перехоплені розмови
Є ті, хто ладен калічити себе, а є — готові вбивати дітей. Нові перехоплені розмови окупантів
0:03:28
Як шестирічна дівчинка допомагає ЗСУ
Понад 100 тис. грн за два концерти — як шестирічна флейтистка з Дніпра допомагає ЗСУ
0:03:10
Курси домедичної допомоги в Дніпрі
Неабиякий попит: як лікарня на Дніпропетровщині вчить людей домедичної допомоги
Сьогодні історичний злам — Стефанішина розповіла, коли Україна отримає статус кандидата у члени ЄС
Без газу й опалення…або ні? Чи зможе країна зігріти українців восени-взимку 2022/23
0:03:13
Як живуть люди в Харкові під час війни - репортаж будинку ОСББ
300-літровий запас води, ліки, сонячна панель — як харків’яни облаштували будинок-фортецю
Гробки 2022
Традиції понад усе: коли поминальні дні в Україні у 2022 році та як їх варто проводити
Сьогодні історичний злам — Стефанішина розповіла, коли Україна отримає статус кандидата у члени ЄС
Ранкові вибухи в Одесі та на Миколаївщині — окупанти поцілили в “цікавий” об’єкт
Як пройде 9 травня в Росії у 2022 році - думки Олега Жданова та Ігоря Романенка
Хода “безсмертного полку” замість параду — як пройде 9 травня в Росії: прогнози експертів
Більше відео
Евакуація з Азовсталі розпочалася - понад 100 людей їдуть на підконтрольну Україні територію
Читати далі
Часткова евакуація людей з Азовсталі пройшла успішно! Кого вдалося врятувати з блокадного Маріуполя
Перехоплені розмови
Читати далі
Є ті, хто ладен калічити себе, а є — готові вбивати дітей. Нові перехоплені розмови окупантів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь