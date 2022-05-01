Сьогодні історичний злам — Стефанішина розповіла, коли Україна отримає статус кандидата у члени ЄС

Українське політичне керівництво, армія та народ довели, що гідні бути частиною європейської родини. Наша рішучість та відданість цінностям нікуди не зникла з часів Революції гідності.

Усі вісім років ми рухались в напрямку ЄС, співпрацювали із західними партнерами та проводили державні реформи. Саме це дозволило Україні отримати пришвидшену процедуру інтеграції в Євросоюз.

Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час телемарафону розповіла про роботу з опитувальником від ЄС для вступу до союзу європейських країн.

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Та частина документів, яку ми передали, вже оброблена Європейським Союзом. Додаткових питань до тих матеріалів, які ми передали, немає. Робота була оцінена достатньо високо, — поділилася Стефанішина.

Уже до кінця цього тижня Україна має повністю завершити роботу над опитувальником та передати його Європі. Віце-прем’єр-міністерка також висловила сподівання, що вже в червні на зустрічі лідерів країн-членів Євросоюзу Україні нададуть статус кандидата у члени ЄС.

Сьогодні ми маємо відчуття історичного зламу, який ми виборюємо на фронті, і який відбувається серед політичних лідерів ЄС, — сказала вона.

28 лютого президент, прем’єр та спікер парламенту підписали заявку на членство України в ЄС. А 1 березня відбувся історичний виступ Володимира Зеленського в Європарламенті, який закінчився приголомшливими аплодисментами стоячи. Читай, які переваги вступу України в ЄС.