Все просувається швидше, ніж зазвичай! Боррель про вступ України до ЄС та як це змінить наше життя

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель поспілкувався з журналістом Фактів тижня Олексієм Кобзарем та розповів про вступ України до ЄС.

Все просувається набагато швидше, ніж зазвичай. Часто на це йде значно більше часу. Проте наскільки відомо, перші кроки уже зроблено.

Україна вже заповнила опитувальник, і це добрий знак, оскільки зазвичай на підготовку анкети йдуть місяці. Ми ж бачимо, що все було зроблено за лічені тижні.

Наразі ЄС очікує на другу частину анкети, що має надійти теж протягом кількох тижнів. Тобто, не пізніше кінця травня.

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Після цього Єврокомісія має підготувати оцінку з приводу зобов’язань України у світлі критеріїв членства в ЄС. Цей висновок буде зроблено публічно, потім рішення має прийняти Європарламент.

Тож з середини травня м’яч буде на полі Єврокомісії.

Вона має підготувати рішення щодо можливості України стати членом Євросоюзу та формату, в якому це відбудеться.

Однак вже зараз ми можемо сказати, що кожен крок був зроблений зі швидкістю світла у порівнянні з іншими процедурами ЄС.

Та все має бути зроблено із дотриманням необхідних процедур, оскільки ЄС — це організація з безліччю правил, які неможливо посунути вбік.

Повну версію інтерв’ю дивись у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які переваги вступу України в ЄС.