Україна

Все просувається швидше, ніж зазвичай! Боррель про вступ України до ЄС та як це змінить наше життя

Олексій Кобзар, Журналіст програми Факти ICTV 27 Квітня 2022, 00:00

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